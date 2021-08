Ny rute fra Torp …..

Wizz Air lanserer en ny rute til Tirana i Albania.

Det er nå 15 år siden Wizz Air, det største lavpris – lavkostselskapet i Sentral- og Øst-Europa åpnet sin første rute i Norge, fra Torp til Katowice i Polen.

15 år etter kan selskapet vise til stor suksess og flyr hele 14 direkteruter fra Torp til Polen, Baltikum, Romania, Makedonia, Estland, Serbia og i desember også til Tirana i Albania.

Dette blir Wizz Airs femtende rute fra Torp. Det er en rekke albanere bosatt i Norge og dette danner et godt grunnlag for reiser og det vi kaller «besøke venner/familie».

I tillegg er Albania regnet som et av de nye litt uopdagede turistmålene.

Stadig flere nordmenn har funnet veien mot Albania, og mange sier det minner mye om Kroatia, slik som Kroatia var for noen år siden.

En reise til Albania byr på mye sol, spennende historie og vakre strender. Her finner du et klassisk middelhavsklima.

Hovedstaden Tirana ligger under en times reise fra det populære kystbyen Durres, eller mer trendy Dhermi. Prisnivået er meget gunstig og man får rett og slett mye for pengene.

Albania ble i 2018 kåret til det hotteste landet å besølke av reisemagasient Vagabond.», sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.



Den nye ruten går til Albanias hovedstad Tirana. Ruten vil bli operert 2 dager i uken og starter 11. desember 2021. Ruten vil ha avganger på tirsdag og lørdag. Billetter legges ut for salg i dag.

Fra før flyr Wizz Air fra Torp til Katowice, Warszawa, Gdansk, Poznan, Wroclaw, Szczecin, Lublin og Rzeszów i Polen, Riga/Lativa, Vilnius/Litauen, Bucuresti/Romania, Skopje/Makedonia, Tallin/Estland, Beograd/Serbia.