Veksten fortsetter på Torp!

Trafikken i august ble mer hektisk enn antatt, og veksttrenden fra i sommer fortsetter.

Sandefjord Luffthavn Torp

91 405 passasjerer reiste fra/til lufthavnen i august. Det er en vekst er på 28,3 % i forhold til året før.

Det er igjen utenrikstrafikken som er dominerende og i august var det en vekst på 19,5 % i forhold til 2020-tallene. Utenrikstrafikken i august utgjorde totalt 66 305 passasjerer. Innenrikstrafikken øker også og antall innenriksreisende var 25 073 mot 15 741 passasjerer i fjor, en vekst på hele 59,3 %.



«Vi har lagt bak oss nok en god måned med solid vekst på Torp sammenlignet med 2020. Vi merker nå at mange er fullvaksinerte, reiserådet for Europa er opphevet, og arbeidspendlingen østover er kommet godt i gang. De største utenriksmarkedene er Polen og Spania, og i august har vi også sett økning i trafikken via knutepunktet Amsterdam og København forteller Tine Kleive-Mathisen.»

I september åpnes enda flere ruter fra Torp. Først ute var Ryanair, som åpnet en helt ny rute til Kroatias hovedstad Zagreb 1. september. Ryanair gjenåpnet også ruten til Milano/Bergamo 4. september, som vi vet mange har ventet på og den 15. september åpner Wizz Air sin nye rute til den polske byen Rzeszów.

«Det gleder oss å se at trafikken øker måned for måned. Flyselskapene som operer på Torp er klare til å øke kapasiteten i takt med at etterspørselen øker, men til tross for den hyggelige veksten er august-tallene fortsatt under 50 % av normalen før pandemien» avslutter Kleive-Mathisen.