Gladmelding fra Torp ….

RYANAIR TILBAKE PÅ LONDON OG MANCHESTER.

Torp flyplass Sandefjord

Det gleder oss veldig at Ryanair endelig gjenåpner disse populære rutene fra Torp. Storbritannia er et svært populært reisemål for nordmenn både i ferie/fritidssammenheng og i forbindelse med jobb og ikke minste er begge byene høyst aktuelle for alle fotballinteresserte. Interessen for Manchester har vært stor siden Ole Gunnar Solskjaer kom til klubben og har nå eskalert etter at Ronaldo signerte for klubben. Om du heier på Liverpool så er Anfield kun en times reise unna, sier Tine Kleive-Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef på Torp.

Ryanair lanserer i dag (04. oktober) gjenåpning av rutene fra Torp Sandefjord lufthavn til både London Stansted og Manchester i Storbritannia. London-ruten vil ha 2 avganger per uke med oppstart 31. oktober 2021, mens Manchester-ruten vil ha hele 4 ukentlige avganger, og starter den 3. november. Rutene er en del av Ryanairs vinterprogram, og gjenåpnes etter å ha vært stenget siden oktober i 2020.