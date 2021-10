Nå er strøm dobbelt så dyrt som vedfyring …..

Strømmen blir dyrere og dyrere. Strøm koster 2,50 kroner kilowatten. Vedfyring koster halvparten.

Å fyre med ved …. Foto: Jan E. Thorstein

De rekordhøye strømprisene har tatt helt av. Onsdag formiddag passerte strømprisen 2,50 øre per kilowatt i Sør-Norge.

Den rene spotprisen var 160,74 øre for Sør-Norge onsdag klokken 13:00. Med nettleie og avgifter gir dette priser på over to og en halv krone kilowatten. Det er det høyeste noensinne. I Midt-Norge og Nord-Norge er prisen en halv krone lavere.

Norge importerer nå også strøm. Ikke alt av dette er rent. I stikkontaktene i Norge nå, kommer ikke bare vann- og vindkraft, men også atom- og kullkraft.

Tilbake står vedfyringen, som er den klart rimeligste – og miljøvennlige.

Vedfyring: 110 øre kilowatten

Prisen på ved er også gått opp de siste årene, men er likevel klart billigste energikilde. Kjøper man ved i større mengder – 1000-literssekker eller paller, er prisen noe over en krone per kilowatt. Selv om man kjøper 40-literssekker kommer ikke prisen på mer enn 140 øre kilowatten. I tillegg viser undersøkelser at nesten halve befolkningen har tilgang på egen ved.

Gjennomsnittlig pris på vedfyrt energi i Norge i uke 41

60 liter bjørk kr 1,27

1000 liter bjørk kr 1,17

1500 liter bjørk kr 1,02

Forutsetninger: moderne, rentbrennende ovn.

Gjennomsnittlige handelspriser på ved i Sør-Norge, oktober 2021, ihht Norsk Ved.

Ny ovn og riktig tenning er viktig

En rentbrennende ovn er snill mot miljøet, og gir mer varme per kubbe. Det er dessuten viktig å tenne fra toppen av bålet. Det er enda bedre for miljøet og gir bedre økonomi. Mer informasjon om dette finner man på www.ektevarme.no