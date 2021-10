Nå er julebrusen på vei ut til butikkene !

Denne uken kjøres julebrusen ut til butikkene. – Noen syns nok det er litt tidlig, men ikke julebrusfansen. De har ventet lenge nok, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Julebrusen er blitt en viktig del av julebordet til mange nordmenn. Foto: Ringnes

– Ganske umiddelbart vil nok julebrusen ta et godt jafs av bruskategorien, og den siste uken før jul står julebruskategorien for omlag 25 prosent av brussalget. Totalt skal det kjøres ut om lag ti millioner liter julebrus bare fra Ringnes. Det er ganske vilt, sier Bruusgaard.

Mange fans

Interessen for dette særnorske fenomenet er skyhøyt. Og økende. Det er etablert egne fansider på Facebook. Hamar og Lillehammer julebrus har alene 62.000 medlemmer. Og interessen er like stor for Dahls julebrus i Trønderlag. Andre igjen foretrekker den røde varianten til Ringnes julebrus.

– Man tuller ikke med julebrusen til folk. Den skal smake likt hvert år og se ut som den alltid har gjort. For mange er den nok en like viktig del av julebordet som ribbe og pinnekjøtt. Det er smaken av jul som nå kjøres ut, legger Bruusgaard til.

Sukkerfritt

I 2016 lanserte Ringnes julebrusvariantene også som sukkerfrie alternativer – i tillegg til den tradisjonelle sukkerholdige varianten. Og de sukkerfrie alternativene spiser innpå originalene – også for julebrus. – I Ringnes har vi som mål om at 90 prosent av all brusen vår skal være uten tilsatt sukker i løpet av 2022. Med en andel på rundt 87 prosent nærmer vi oss målet, avslutter han.