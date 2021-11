Et stort bærår …..

Særlig rogna står med ufattelige mengder bær!

Tekst og foto: Svein E. Børresen

For fugler som setter pris på den slags, og det er en del, er matfatet mer enn fullt. En av de flotteste fuglene i faunaen vår, er utvilsomt sidensvansen. Fugleverdens same, kalles den også. Kanskje fordi den er så fargerik? I hvert fall hekker sidensvansen i langt større antall nord i landet enn her sør.

Sammen med store mengder trost, gafler sidensvansen i seg rognebær. Det er et syn når de sitter i flokk og følge og spiser. Mange ganger har jeg stått på kloss hold og sett på dem, uten at dem har brydd seg. Sånt er moro! De store mengdene med rognebær, vil holde liv i mange fugler i lang tid fremover.