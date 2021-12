Pepperkake er julekakefavoritt blant de unge, mens de voksne foretrekker kransekake …

Våre julekakefavoritter er å finne blant de klassiske julekakene, men hvilken av kakene vi synes er aller best varierer med alder og hvor vi bor, viser nye tall fra Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Landets yngste foretrekker pepperkaker, mens de voksne har kransekake som sin favoritt.

Landets yngste befolkning (18-44 år) har pepperkake som sin julekakefavoritt, tett fulgt av smultringer. Både de voksne (45-59 år) og de eldste (60 år +) har derimot kransekake på topp blant julekakene. På en god nummer to har den eldre delen av befolkningen den tradisjonelle krumkaken.

– I julen spiser vi tradisjonelt, og de gode, gamle julekakene troner øverst på listen år etter år. Disse tallene kan likevel tyde på at ligger an til å komme et lite generasjonsskifte når det gjelder julekaker, sier Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver i Melk.no.

Kransekake 12 % Krumkaker 11 % Pepperkaker 9 % Smultringer 9 % Lefse 8 % Hvite kakemenn 5 % Risboller 5 %

Hvilke julekaker vi foretrekker varierer også med hvor vi bor. I Nord-Norge er det lefse som er den desidert største favoritten blant julebaksten, mens i Midt-Norge foretrekker de smultringer. På vestlandet er det kransekake som er favoritt, mens østlandet spiser aller helst krumkaker. I urbane Oslo er det derimot pepperkaker som er på topp.

Undersøkelse gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) i november 2021. 1005 intervjuer.

Favorittjulekake i hver landsdel:

Nord-Norge Lefse 23 % Midt-Norge Smultringer 13 % Vestlandet Kransekake 11 % Sør-østlandet Krumkaker 16 % Østlandet Krumkaker 14 % Oslo Pepperkaker 17 %

Favorittjulekake fordelt på alder: