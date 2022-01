Kvinner er mest hissige bak rattet ….

7 av 10 kvinner er hissige eller stresset når de kjører bil.

Kvinner er oftere hissig og stresset bak rattet enn menn, ifølge undersøkelse. Foto: Frende Forsikring.

– Blant menn er det 6 av 10 som sier det samme. Jeg hadde trodd det var omvendt, men må tydeligvis tro om igjen, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Minst hissige i nord

Tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

– De mest harmoniske sjåførene finner vi i Nord-Norge. Der sier 43 prosent at de ikke hisser seg opp tak rattet i det hele tatt. I andre enden av skalaen har vi vestlendingene. Der er 70 prosent sure og stresset, sier Roger Ytre-Hauge.

Tung januar

Sinne og hissig kjøring øker faren for uhell og ulykker.

– Mange er ekstremt lei nå, men det er viktig å holde roen når du skal kjøre bil, sier Ytre-Hauge.

Januar er mørk, våt, glatt og uoversiktlig i trafikken.

– Vinterkjøring krever at du som sjåfør er oppmerksom og aktpågivende, også fordi mange fotgjengere ikke er flinke nok til å bruke refleks, sier han, og anbefaler at du beregner god tid og holder fartsgrensen.

– Ikke la en sur ettermiddag gjøre at du tråkker ekstra hardt på gassen. Er det dårlig sikt eller kjøreforhold må du redusere farten, sier fagsjefen i Frende.

Menn får flest bøter

At kvinner peker seg ut som mest hissige synes han er overraskende.

– Ja, jeg hadde ikke tippet det. Spesielt siden vi vet at menn er enormt overrepresentert når det kommer til fartsovertredelser, sier Roger Ytre-Hauge.

I 2020 fikk menn 72 prosent av alle bøtene som ble delt ut for fartsovertredelse her til lands, ifølge Politiet.

– Men kanskje kvinner som stresser ikke tråkker klampen i bånn som resultat. Hvis de beholder oppmerksomheten på veien og legger stresset til siden er det bra, sier han.

Økning i bilskader i 2021

Skadetallene med person- og varebiler på norske veier fjor, ser ut til å ha økt. Det viser tall fra Finans Norge. Totaltallene er ikke klare enda, men beregninger viser at det ligger an til over 920 000 skader meldt til norske forsikringsselskap i løpet av fjoråret. Det er en økning på to prosent fra 2020 og over fem prosent siden 2019.

– Kostnadene ligger an til å bikke 16 milliarder kroner for forsikringsbransjen. Det er fire prosent høyere enn i 2020. Noe kan tilskrives at vi reiste mindre i 2020, men det er snakk om enorme summer, sier Roger Ytre-Hauge.

TIPS: Slik kan du unngå bilsmellen