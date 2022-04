I dag er det den internasjonale gulrotdagen …

Det er klart at gulroten også skal ha sin egen dag. 4. april er den internasjonale gulrotdagen. Det finnes vel ikke en bedre anledning til å introdusere «ventegulrot», «gulrotsnacks», gulrot på tallerkenen og gulrot til saftig bakst.

Spiseklare gulrøtter fra Knaskerøtter i Lardal, Foto: Jan E. Thorstein

Vi tar en gulrot fra Østlandet

Gulrot fra Sørlandet

Gulrot fra Nord-Norge

En gulrot, ja både for og fra landet!

Selvforsynt med norsk gulrot

Frukt og grøntstatistikken viser at markedsandelen på norsk gulrot var på hele 94 % i 2021.

– Gulrot er en av våre største kulturer som kan produseres i store deler av landet. Den trives godt i klimaet her i Norge, og med god kvalitet på gulroten og moderne lagringsteknologi kan vi så å si være selvforsynte med norsk gulrot. Jeg synes derfor det er på sin plass å hedre gulrotprodusentene på gulrotdagen, sier Iselin Bogstrand Sagen, ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

«Ventegulrot»

– Del opp gulrotstaver og sett i vann i kjøleskapet, så har både store og små noe å «snacke» på mellom måltider når magen romler. «Ventegulrot» istedenfor «lavt blodsukker- snacking» av sjokolade før middag er mye mer fornuftig, sier ernæringsrådgiveren.

Perfekt nå som alt blir dyrere

– Av den samme posen kan du lage de herligste middagsretter, og med både høye strømpriser, økte rentekostnader og økte matvarepriser er det vel også velkomment for de fleste med tips til noen gode middagsretter som ikke koster så mye.

Ernæringsrådgiveren forteller at man kan lage mye god mat på et OK matbudsjett om man fyller tallerkenen med halvparten grønt og lager retter med mye gulrot, løk, kål, potet og andre rotgrønnsaker.

– Felles for både gulrot og andre rotgrønnsaker er at de inneholder godt med fiber. Som både metter godt og gjør godt for fordøyelsen. Mye næring og god mat for pengene med andre ord. Gulroten er i tillegg en god kilde til betakaroten, som omgjøres til vitamin A i kroppen. Vitamin A er viktig for normalt syn, hud og hår og har også en oppgave i immunsystemet.



Dilla på hasselback-gulrøtter

Neste gang du vil ha noe godt, som for eksempel på kakedagen 8. april, kan du jo lage en saftig gulrotkake, og er det en helt vanlig mandag er det godt å kose seg med gulrotstaver med tzatziki på kvelden, oppfordrer Sagen og fortsetter;

– Halve tallerken med noe grønt er et lurt valg, og er det noe jeg virkelig har fått dilla på så er det hasselback-gulrøtter. Søt og god gulrot med smør, honning og sitron mellom lagene. Myk inni, sprø i kantene, toppet med kruspersille og et dryss hakkede valnøtter. Kan det bli bedre?

Blir bare bedre etter ett par dager i kjøleskapet

– Et hett hverdagstips er å lage coleslaw med gulrot, hodekål og dressing, den blir bare bedre etter ett par dager i kjøleskapet og kan like godt brukes til burgeren, som til fiskekaker og til grillmaten. Lag litt ekstra, så har du!