På søndag er det igjen hvalfangertreff på Hedrum Bygdetun

Som de fleste eldre vestfoldinger vet, var Vestfold sentrum for verdens hvalfangst i mange år. På det meste dro over 5000 mann, de fleste fra Vestfold, hvert år nedover til Sørishavet for å fange hval. På 1960-tallet dabba hvalfangsten av, men ennå lever det mange tidligere hvalfangere.

Hvalfangertreffet 2017, Hedrum Bygdetun, Foto: Tor Bjørvik

Førstkommende søndag arrangerer Hedrum historielag sitt tradisjonsrike hvalfangertreff på Hedrum bygdetun. I år vil Tore Børnick fra Sandefjord fortelle om hvalfangsten fra Hitra, som skjedde fram til 1962. Tore Børnicks far var bestyrer på hvalfangststasjonen der oppe. Ellers vil Lågendølane trekkspillorkester stille opp med melodier som var populære i hvalfangertida.

Det sosiale er viktig på et slikt treff, og det er satt av god tid til å prate med gamle arbeidskamerater. Historielaget stiller opp med servering av grøt, pølser, vafler og drikke.