Hvilken type løk skal jeg velge?

Løk er anvendelig, smakfull, rimelig og sunn, men hvilken løk passer til det du skal servere? Matfaglig rådgiver og kokk Toril Gulbrandsen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt gir deg noen enkle løktips på veien.

Det finnes mange typer løk, og alle er like gode til hvert sitt bruk. Foto: OFG

Gul løk

Finnes det et kjøkken med sans for god smak uten gul løk? Neppe. Gul løk er helt uunnværlig på kjøkkenet. Gul løk er den vanligste løksorten og er en av Norges mest brukte grønnsaker. Den har en iboende sødme som kommer godt frem når løken varmebehandles.

Den passer spesielt godt til tomatsauser, alle varianter av brune sauser, wok, gryter, løksuppe og i kjøttkaker. Løken passer også perfekt som tilbehør til kjøtt og fisk. I Indiske og persiske retter brukes gul løk som «fyll», det gjør rettene både rimeligere, sunnere og mer smakfulle.

Tips: Rå, gul løk har ofte en skarp smak og lukt. Hvis du lar den hakkede løken ligge i kaldt vann i ca. 15 minutter blir den mildere.

Rød løk

Rødløk, også kalt rød kepaløk, er søsteren til gul løk og er en god erstatning i de fleste sammenhenger. Rødløk er mildere på smak enn gul løk, mange liker den derfor godt i salater og i andre retter der det passer med rå løk. I tillegg er den dekorativ.

Rødløk mister sin farge ved koking, og egner seg derfor ikke så godt til langvarig koking.

Et godt tips er å alltid ha en krukke med syltet rødløk i kjøleskapet, da kan du ha løk på nesten alt. Like godt på leverposteiskiven, som i en salat, som til tacoen.

Sjalottløk

Finnes både små med et til to fedd innenfor det ytre skallet, og som banansjalottløk som er større med avlang form. Sjalottløk har mindre syre og er mindre bitter enn kepaløk. Den er derfor fin å bruke i retter der vi ønsker en mildere løksmak. Sjalottløk kan brukes der du ellers også ville brukt vanlig gul løk.

Den er spesielt god å bruke til saus. Hva hadde vel en bearnaisesaus eller hollandaisesaus vært uten sjalottløk? Det er likevel greit å vite at du kan bruke gul løk om du ikke skulle hasjalottløk tilgjengelig.

Hvitløk

Hvitløk med sin meget skarpe og markante smak har så absolutt funnet innpass i det norske kjøkkenet. Den brukes til å smaksette mange forskjellige retter. Hvitløk løfter smaken i tomatsauser som kan brukes til pasta og pizza, og mange supper og gryter blir enda bedre med et lite hint av hvitløk. Vil du gå hele veien kan du lage hvitløksmør som kan brukes til grillmat, bakt potet, brød med mer.

Purre

Purre skiller seg av utseende fra andre løk.I stedet for en rund løk har vi her en langstrakt og sylindrisk løk med smakfulle bladstilker. Hele purren brukes bortsett fra roten. Purre har en mild løksmak og kan brukes rå, kokt, stekt, stuet, smørdampet, gratinert og i omeletter. I alle retter hvor det ellers brukes løk kan også purre benyttes. Den hvite delen regnes som den fineste, mens den grønne delen er mest næringsrik.

Vårløk

Vårløk brukes naturell i salater og dressinger. Mange liker den som frisk topping på asiatiske retter. Den kan også kokes, smørdampes, stekes eller brukes i wok, men husk at vårløk ikke skal varmebehandles lenge. På grunn av sin fine, milde smak er den mye brukt i salater og i Sverige kalles den for salatløk. De grønne bladene kan brukes som gressløk, selv om smaken kan være noe sterkere.

Lær mer om løk

Løken bør ikke oppbevares i kjøleskapet, les mer her; Oppbevaring av løk.

Les mer om flere typer løk og få de beste oppskriftene: Godt med løk.

Spis gjerne en form for løk hver dag, det er godt for helsen, les mer her: Derfor bør du spise løk