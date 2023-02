Vindfjelløpet er avlyst….

Søndag 12. februar skulle Vindfjelløpet arrangeres for 77. gang. Men nå melder arrangørene at de har valgt å avlyse det tradisjonsrike turrennet.

– Alle turrenn i Norge ser en dramatisk nedgang i antall deltakere, så også Vindfjelløpet. Vindfjelløpet er et forholdsvis stort arrangement med rundt 80 frivillige med start og mål på forskjellige plasser, dette er kostbart. Samtidig er vi et lite idrettslag som må dekke et eventuelt underskudd direkte fra midlene tiltenkt barn og unge i klubben, derfor var beslutningen ganske enkel, melder Svarstad IL på Facebook.