Røyk fra skogbranner i Canada når Norge

Skogbrannen i Canada Foto: NILU

Forskere ved NILU har brukt modellen FLEXPART i prognosemodus for å forutsi hvordan røyken fra skogbrannene i Canada vil bevege seg gjennom atmosfæren. Modellen viser at røyken har beveget seg over Grønland og Island siden 1. juni før den når Norge i dag. Modellen er bekreftet med observasjoner ved Birkenesobservatoriet i Sør-Norge, som fanger opp økende konsentrasjoner av aerosoler.

https://www.mynewsdesk.com/no/nilu/pressreleases/roeyk-fra-skogbranner-i-canada-naar-norge-3257921