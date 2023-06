Kari Gåsvatn vinner Økologisk Norge sin hederspris og blir Årets Meitemark …

Kari Gåsvatn er årets vinner av Økologisk Norge sin hederspris, og er dermed kommet inn i rekken av Hedersmeitemarker.

Kari Gåsvatn Årets meitemark, Foto: ØkologiskNorge

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme. Hedersprisen «Årets Meitemark” deles ut en gang i året av Økologisk Norge.

En verdig vinner

Kari Gåsvatn har gjennom sitt livsverk gitt et betydelig og mangfoldig bidrag til å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Norge og resten av verden. Hun er en verdig mottaker av Økologisk Norges hederspris Årets Meitemark og kan med rette kalle seg Hedersmeitemark.

Et gnistrende engasjement

Gjennom sitt over femtiårige virke som journalist, kommentator, skribent og forfatter har Kari Gåsvatn gitt et allsidig og mangefasettert bidrag til meitemarkens fremme, ve og vel: Hun har formidlet kunnskap, kjærlighet og et gnistrende engasjement for mat, landbruk, politikk og mangfoldet av alt som vokser og lever til de brede lag gjennom flere tiår.

Kari Gåsvatn har sine røtter på et bruk i Rindal kommune, tidligere i Møre og Romsdal, nå en del av Trøndelag. Nå blomstrer engasjementet i Berlin hvorfra kunnskap og erfaringer fra strømninger i land som ligger foran oss bringes videre som vitamininnsprøytninger og energipåfyll til det norske ordskiftet, med ønsker om det «beste for norske bønder og bønder over hele kloden, fordi vi trenger dem både for å få ekte, ærlig mat og for å stabilisere klimaet og bevare artsmangfoldet».

Gjennom avisa Nationen har Kari bragt fortellinger og fakta om gift i landbruket, maktstrukturer, jordhelse, dyrevelferd og økologisk landbruk frem til mange av de som kanskje aller mest trenger å høre andre perspektiver på norsk matproduksjon. Perspektiver som inntil nylig var «ikke-tema» i Norge, men som ved hjelp av blant andre Karis nitidige innsats har grepet interessen til stadig flere de siste årene.

Makter å spre lys og glede

Selv om bildene som tegnes av dagens tilstand i verden ofte kan se mørke ut makter Kari også å spre lys og glede gjennom sine levende portretter av folk jobber motstrøms i floden av industrilandbruk, finans kapitalister og matvare giganter. Geriljagartnere som økobønder i Norge og resten av verden kan derfor, mye takket være Karis livslange innsats, så smått begynne å kjenne på at strømmen er i ferd med å snu – for sammen kan alle de bekker små snu den store å.

Kari Gåsvatn kjemper med både spalter og spade – med egne handlinger og erfaringer som foregangs eksempler. Hennes liv og virke handler om opplysning, bevisstgjøring og nyansering av en ofte ensporet offentlig debatt, men vel så mye om motmakt mot matmakt.

I boka «Geriljahagen» spør Kari seg hvorvidt hun er journalist eller aktivist. Det trenger ikke å være et «enten eller». Den voksende oppfatningen av at «fakta» og journalistikk helst skal være «nøytralt» – knusktørt og tannløst formidlet – holder ikke i en verden hvor makta blir stadig mer konsentrert og interessemotsetningene skarpere. Mat er politikk, mat er makt, mat er liv og mat er død – derfor er journalistikk, formidling og handling som grunner i et stødig, glassklart verdisyn livsviktig i kampen mot ensretting og monokultur i by og land, natur og kultur

Landsstyret i Økologisk Norge gratulerer med prisen!