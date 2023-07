Tusenvis av ferier skylles ned i toalettet på grunn av dårlig mage …..

Hvert år får tusenvis av nordmenn ferien ødelagt som følge av dårlig mage, viser rapporter fra Gjensidige.

Magetrøbbel på ferie. Foto: Gjensidige

Ferie, fred og idyll er det de fleste håper på når sommerferien dukker opp i kalenderen. Dessverre blir de planene avbrutt for mange, som i stedet får ferien ødelagt av dårlig mage og utallige turer på toalettet.

4 av 10 har opplevd å få ødelagt en eller flere feriedager som følge av dårlig mage blant reisefølget. De fleste av dem med magetrøbbel hadde det selv, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Det samsvarer bra med det selskapet får inn av skademeldinger.

Diaré i varmen

– Magetrøbbel er et reiseproblem som i mange år har vært utrolig utbredt, forklarer leder for reise Hege Saltboden Karlsen i Gjensidige. Senteret hun leder for nærmest daglig inn denne type henvendelser, som i hovedsak kommer fra de mest populære turistlandene, Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. Noen blir veldig dårlig med diaré på grunn av varmen også.

Hver sommer ser hun at dårlig mage er en av de hyppigste enkeltferieskadene. Dårlig mage kan ofte kreve legebesøk og behov for medisiner eller i verste fall gjøre at du ikke kan reise hjem, og i stedet må få hjelp fra reiseforsikringen til å bestille ekstra netter og ny hjemreise.

– Hvis du ikke har reiseforsikring, er det en utgift du står for selv, sier Karlsen. UD er stadig ute og minner nordmenn om hvor viktig det er med en reiseforsikring.

At et stort antall nordmenn lider av mageproblemer hvert år kan som regel spores tilbake til enten personlig hygiene eller maten vi inntar. Det kan være annerledes mat som vi ikke er vant til, eller en buffet som har stått litt for lenge i varmen.

– Det er flere ting du kan gjøre for å prøve å unngå ubehagelige mageproblemer på turen. Dette inkluderer å være ekstra oppmerksom på hygienen når du beveger deg i miljøer du ikke er vant til. Og da må man kanskje også tenke litt ekstra på hva man spiser og hvordan det har blitt lagret og tilberedt, forklarer reisesjefen.

Et «godt» eksempel på hva som skjer

En storfamilie reiste til Spania. Kun et par dager ut i ferien ble flere familiemedlemmer dårlige, en var sengeliggende noen dager. Det gikk i oppkast, feber og diaré.

Det var så ille at de tok kontakt med vår alarmsentral og forklarte situasjonen. De ble bedt om å kontakte lege, og ta vare på kvitteringer for medisiner og transport. Hos legen fikk de beskjed om at de absolutt ikke var blant de første fra det samme hotellet, og at det nok var matforgiftning.