NORSKOG med appell foran Stortinget

I forbindelse med demonstrasjonen mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakten holdt NORSKOG en appell foran Stortinget.

Dette ble fremført av Gaute Nøkleholm i NORSKOG:

Statsråd Helgesens beslutning om stanse den vedtatte lisensjakten på ulv var helt uventet og totalt uforståelig. Men verst av alt er det at Statsminister Erna Solberg støtter han med å vise til «norsk lov og internasjonale avtaler».

Ja, Norge er naturligvis bundet av både Naturmangfoldloven, Bern-konvensjonen og en rekke andre internasjonale avtaler som skal ivareta både natur OG mennesker. Men, det er forsøk på å tåkelegge fakta når Erna Solberg terper på at Norge er bundet til entydige krav i dette rammeverket. Ingen land ville kunne inngå slike avtaler uten at det samtidig var mulighet for nasjonale tilpasninger. Det vet vi. Det vet statsminister Erna Solberg og det gjennomføres allerede i Sverige og Finland.

Bernkonvensjonens Art. 9 åpner for unntak for å ta hensyn til andre interesser enn beitedyr alene. Hensynet til annen eiendom og vesentlige samfunnshensyn nevnes konkret. Men det ØNSKER ikke regjeringen å forholde seg til.

Når regjeringen snakker om rovdyrskade, dreier det seg derfor utelukkende om BEITEDYR – INNENFOR sonen. Alle skader og redusert produksjon UTENFOR sonen nevnes ikke. Tapte jaktrettigheter og hensynet til andre samfunnsinteresser er overhodet ikke tillagt vekt. DETTE er helt uakseptabelt. Regjeringen har ropt i skogen og fått det svaret de ønsket.

Det finnes både advokater og naturvitenskapelig kompetanse også utenfor Ring 3 i Oslo – vi er kompetente nok til å vite at dette ikke handler om fag. Dette er politisk hestehandel som forsøkes tilslørt som juss.

Dette er Høyre som i et valgår frykter tap av stemmer ved å gjennomføre lisensfellingen.

Dette er en populistisk politisk elite, i samarbeid med et byråkrati som går på akkord med sitt faglige ansvar, og som sammen overkjører distriktsbefolkningen. Fordi vi representerer få mennesker.

Dette er Høyre som velger å ofre grunnverdier, slik som eiendomsretten, i jakten på nye velgergrupper.

Slik populisme hadde vi aldri ventet fra Høyre.

Det er umulig å forvalte ulven uten en viss grad av aksept i distrikts-Norge. En slik aksept skapes av tillit til forvaltningen. En tillit som nå er tilnærmet borte. Fraværet av tiltro til forvaltningen er i seg selv så alvorlig at det alene kunne gitt grunnlag for felling av ulv med hjemmel i Bernkonvensjonen.

Situasjonen er politisk krevende og blir bare verre ved å skyve på den. Forsøk på å vinne tid ved å nedsette utvalg og komiteer er nå dødfødt. Vi forventer at regjeringen kommer med en revurdert beslutning i løpet av dagen.

Hvis regjeringen selv ikke har ryggrad til det, så ber vi Stortinget snarest INSTRUERE Regjeringen til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål!