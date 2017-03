Nord-Norge på vaffeltoppen

Ingen steker mer vafler enn befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark. Dette viser tallene analysebyrået Nielsen har tatt ut for nærbutikkjedene Coop Marked og Matkroken i forbindelse med den store vaffeldagen 25. mars. Tallene er basert de nesten tre millioner ferdige vaffelposemiksene som ble solgt i Norge i 2016.

– Uansett om man lager røren fra bunnen av eller ved hjelp av en posemiks, er det enkelt å servere vafler. Og det er mye av grunnen til at vafler er en perfekt matrett. Den elskes av gamle og unge, er lettvint å lage og passer like godt til hverdags og fest, som i nistepakken på tur. Kombinasjonen av å være ujålete, folkelig og god gjør den til en norsk klassiker, sier Ingjerd Vestengen, assisterende kjededirektør i Coops nærbutikkjeder Coop Marked og Matkroken.

De «offisielle» oversiktene over Norges nasjonalretter inneholder typiske middagsretter som fårikål og kjøttkaker, og vaffelplaten glimrer derfor med sitt fravær. At den ikke er funnet verdig en plass på slike lister, forundrer kjededirektøren.

– Det er flere land der vaffel er en spesialitet, men den har lange og stolte tradisjoner også i Norge. Fredagsvaffelen er nærmest en institusjon på mange norske arbeidsplasser og det finnes knapt et idrettsarrangement uten vafler til salgs. Og besøker vi sjømannskirken i utlandet er vafler med brunost en selvfølge.

Salget av vaffelmiks er høyest rundt påske, 17. mai og skolestart. Lavest er salget i sommermånedene og rundt jul. Færrest poser vaffelmiks selges i Rogaland og derfra øker salget desto lenger nord i landet man reiser.

– På Vestlandet serveres ofte sveler som erstatning for vaffelen, og det finnes for øvrig mange lokale varianter av oppskrifter og tilberedningsmetoder av den kjente vaffelplaten. Eksempelvis har pølse i vaffel blitt et fenomen i Østfold og et fast innslag når Moss spiller fotballkamp, sier Vestengen.