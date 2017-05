Slik unngår du at den nye klimabensinen skader bilen din

Den nye klimabensinen blir snart påbudt I Norge, men mange er redd for at den skal skade bilmotoren. Men motortrøbbel kan enkelt unngås.

SKADELIG PÅFYLL: Selv om bensinen kanskje blir mer miljøvennlig, blir den tøffere for motoren. (FOTO: Newswire)

I løpet av neste år må bileiere i Norge fylle bensin som inneholder ti prosent bioetanol, såkalt E10-bensin. Det er et EU-krav som allerede er innført i flere land i Europa.

– Problemet er at den nye bensinen trekker til seg fuktighet. Etanolen i bensinen fungerer som en svamp og fører til at det kommer vann i drivstoffet, sier Stephen Slommerud i Relekta, som leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter.

Over tid vil det fuktige miljøet i bilmotoren skape problemer ved at det oppstår korrosjon og rust. Også motorer i båter og motorsykler, og mindre motorer som brukes i gressklippere, motorsager og aggregater, kan få skader som følge av den nye bensinen.

– Eldre motorer, og små motorer, sliter mest når mengden bioetanol i bensinen økes, men alle motorer vil ha behov for tettere oppfølging og service når de bruker E10-bensin, sier Slommerud.

Enkel metode

Det finnes en enkel måte å unngå problemer på.

– Korrosjon og rust kan forebygges ved å tilsette to spesialmidler i bensinen. Det ene fjerner fukt, og det andre smører motoren, sier han.

Ethanol Fuel System Drier sørger for at uønsket vann passerer ut gjennom bilens forbrenningskammer uten at det påvirker forbrenningsprosessen, mens Ethanol Fuel System Defender har en smørende effekt som beskytter drivstoffsystemet mot korrosjon og rust.

– Når du fyller bensin, tilsetter du en liten flaske Drier, som holder til 75 liter bensin. Et par ganger i året tilsetter du en liten flaske Defender, sier Slommerud.

I dag består bensinen vi benytter i Norge av fem prosent bioetanol. Selv denne dosen kan skade motoren over tid.

Bruker mer bensin

Det nye EU-kravet om bioetanol er et tiltak for å gjøre drivstoff mindre miljøskadelig, og som Norge må følge som en del av EØS-avtalen. Drivstofftypen E10 blir en bransjestandard som bensinstasjonene må selge.

– Bioetanol er et rent biodrivstoff, det vil si at det ikke er fremstilt av fossilt brensel. Hovedingrediensene i bioetanol er sukker, stivelse eller cellulose som er laget av planteekstrakter, sier Slommerud.

Han mener det også er en annen ulempe ved det nye drivstoffet som folk bør være klar over.

– Med ti prosent bioetanol i bensinen vil selve forbrenningsprosessen i motoren bli dårligere. Man får mindre kraft og må tråkke hardere på gasspedalen. Dermed økes bensinforbruket, sier Stephen Slommerud i Relekta.