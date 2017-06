Ingen sommer i NordNorge foreløpig, vasler snø på mandag.

Sommeren drøyer ennå i nord. Etter en uke med sludd- og snøbyger hadde meteorologene trodd at neste uke ble bedre. Nå viser det seg imidlertid at det kommer inn et kraftig lavtrykk fra nordøst.

Lavtrykket er ventet å treffe Troms og Finnmark mandag, og kan, avhengig av vindretningen, føre til mye snø.

Ifølge TV2, som først omtalte det kommende lavtrykket, vil det snø kraftig i Finnmark søndag og tidlig mandag. I Tromsø og Troms er det ventet snø mandag.

– Prognosene viser at det kan komme 30-40 millimeter nedbør i løpet av mandag, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal og legger til at det ikke er helt sikkert at all nedbøren vil komme som snø over alt.

Også vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdahl, kan se lavtrykket på sine prognoser.

– Slik jeg tolker prognosen, ser det ikke så bra ut.

Det er også vanskelig å se akkurat hvor lavtrykket plasserer seg ettersom det er et stykke frem i tid. Slik det ser ut nå, vil det ramme Troms og Finnmark mandag, men det kan også komme inn på tirsdag.