HISTORIETUR TIL TROLLSVANN I HØYJORD, 25. juni

I «gamle dager» var det mer kontakt over skauane mellom Lågendalen og Andebu/Vivestad enn det er i dag. Det skyldtes ikke minst at gårdene på begge sider hadde setre som grensa opp til hverandre. I helgene kunne de bli enige om å møtes på ei bestemt seter til leik og dans, og her blei nok grunnlaget lagt for mangt et ekteskap.

I fjor tok historielaga i Lardal, Andebu og Ramnes opp denne tradisjonen igjen, med en utferd til Lindsverksetra og Barlindkollen. I år går turen til Trollsvann i Høyjord, og dagen er søndag 25.juni.. Her ved Trollsvann hadde gårdene på Gavelstad i Lardal seter i gamle dager. Seinere hadde noen av gårdene i Dalsroa seter her.

Det vil bli fortalt om historien i området, med setring, fløtning og «gutta på skauen» under krigen. «Lågendølane» vil spille til underholdning og dans.

Trollsvannstua, som tilhører Tønsberg og omegn turistforening, er åpen, og her blir det salg av vafler, sjokolade, brus mm. En kan også ta med seg mat og drikke. Det er griller for dem som vil grille.

Fra parkeringsplassen ved sørenden av Trollsvann er det ca 1,5 km å gå på bilvei inn til Trollsvannstua. Bommen vil bli åpna for de som er dårlige til beins, slik at de kan kjøre helt fram

Frammøte Trollsvannstua kl. 14.00.