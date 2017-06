Nordmenn kjeder seg mest på flyet

Vi nordmenn er blant de i Europa som kjeder seg mest på flytur. 64 prosent av oss sier at vi vanligvis kjeder oss når vi flyr. Dette kommer frem av en ny undersøkelse* gjennomført av Icelandair.

Mange synes at det å fly er kjedelig. Faktisk er det vi nordmenn, sammen med britene, som kjeder seg mest av alle i Europa. Nesten hver fjerde nordmann (24%) sier at kjedsomheten er noe av det verste med å fly.

Alt dette til tross for at vi har bøker, TV og ipads tilgjengelige på flyet.

Vi vil underholdes

En måte å bøte på dette er å se en live opptreden på flyet. Faktisk sier over halvparten av nordmennene i undersøkelsen at de kunne tenke seg dette på en interkontinental flyreise.

En løsning på dette, blir nå lansert av Icelandair: – I forbindelse med vårt 80-årsjubileum, er vi stolte av å introdusere en rekke gratisforestillinger med Icelandair Stopover Pass, forteller Birkir Hólm Guðnason, CEO Icelandair. – Resultatene fra vår trendrapport viser at det er mulig å gjøre noe morsomt med dødtiden når man reiser. Vi har alltid prioritert kundeservice, og nå tar vi dette et steg videre med en ny service hvor vårt talentfulle personale spiller hovedrollen med det mål å glede og underholde våre gjester, sier Guðnason.

I undersøkelsen til Icelandair, kommer det også frem at over halvparten av oss nordmenn (51%) kunne tenke seg å se en live opptreden når de flyr.

Dette er startskuddet for en helt ny kampanje som Icelandair setter i gang denne høsten. Kampanjen heter Icelandair Stopover Pass, og gir flyreisende en helt ny mulighet til opplevelser:

Passasjerene har mulighet til å booke om sitt boardingkort til et Icelandair Stopover Pass. Dette gir adgang til en rekke opplevelser med personale fra Icelandair.

Kampanjen er lansert som et resultat av en ny rapport* med 9 000 deltakere som forteller at de reisende krever mer når de er ombord, og vil ha bedre kundeservice – og ikke minst unik underholdning.

Passasjerene kjeder seg når de er i luften, og nesten 4 av 10 sier at denne tiden er bortkastet. For å veie opp for dette, lanserer altså Icelandair Stopover Pass.

For å finne ut mer – og få sjansen til å være med på personalets ”opening flight” til New York, kan du gå inn her: us/stopover-pass

I 2016 hadde de suksess med sin Stop-over Buddy; En person som med lokal kunnskap som kan ta deg med på spennende opplevelser mens du er på en stop-over på Island. Dette var såpass populært at de gjentar suksessen: Er du heldig, kan du vinne en stop over Buddy om du bestemmer deg for å tilbringe noen ekstra dager på Sagaøya.