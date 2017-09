Nytt anbud på Kystruten Bergen-Kirkenes: Inndeling i tre pakker og nye miljøkrav

– Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse. Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen – samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten skal inngås med virkning fra 1. januar 2020 eller 1. januar 2021.

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. I dag har Samferdselsdepartementet avtale med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019. Det er mulig å forlenge denne med ett år. En endelig beslutning om å forlenge avtalen med ett år vil bli fattet i løpet av anbudsprosessen.

– Kystruten Bergen-Kirkenes er en viktig del av transporttilbudet for befolkningen langs kysten og en bærebjelke for mange kystsamfunn. Tjenesten bidrar også til å sikre tilgang til transport når andre muligheter faller bort, spesielt vinterstid med stengte veier. I tillegg til fortsatt helårlige, daglige seilinger til de samme havnene som før, vil den nye kontrakten deles i tre pakker. Dette vil øke muligheten for konkurranse om tjenesten, sier Solvik-Olsen.

Konkurransen deles inn i tre pakker, slik at flere leverandører kan betjene ruten. To av pakkene har fire ruter, mens den tredje har tre ruter. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, og alle havner på ruten skal fortsatt betjenes daglig. Den nye kontrakten har en varighet på 10 år med mulighet for å forlenge med ett år.

Anbudet omfatter også klima- og miljøkrav som skal sikre at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag, at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff.

I en vurdering av statens kompensasjon til Hurtigruten i gjeldende avtale, har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kommet til at det ikke foreligger ulovlig statsstøtte. ESA signaliserte samtidig at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse ved fremtidig kjøp av tjenester i denne størrelsen. Samferdselsdepartementet har hatt dialog med ESA i forberedelsene til utlysning av ny konkurranse. ESA har gitt uttrykk for at departementet har lagt til rette for en konkurranse som vil innebære at statsstøtteregelverket overholdes.