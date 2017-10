Slik blir det nye postbudet ditt

Nå moderniserer Posten og Bring sine uniformer med nytt design og det siste innen smarte klær.

Medarbeiderne i Posten og Bring er til stede over hele landet hele uken. Postbud og sjåfører er lett å kjenne i sine røde og grønne uniformer. Nå har de selv bidratt til en kraftig oppgradering av arbeidstøyet.

– Våre medarbeidere får uniformer med moderne snitt og stoff. Det sikrer uniformer av høy kvalitet, økt holdbarhet og bedre brukervennlighet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Smarte løsninger

Det har vært et omfattende forarbeid der postbud, sjåfører og terminalmedarbeidere har bidratt med innspill og behovstilpassede løsninger. Blant annet får de nye uniformene en isolert lomme til mobiltelefonen.

Uniformene har fått et enklere og mer funksjonelt design, med færre kritiske punkter hvor plaggene kan gå i stykker. Ytterklærne har mekanisk stretch, er formsydd og inngår i et trelags smart-system for bedre pusteevne og isolasjon.

I tillegg er det gjort enkelte endringer på farge og utforming av de nye uniformene.

Viktig med tillit

– Posten og Bring nyter stor tillit i samfunnet. Det er viktig for oss å ha lett gjenkjennelige medarbeidere i uniform. Dette er mer enn arbeidstøy. Det er et symbol på god service som våre medarbeidere er kjent for, sier Wille.

Hvert år bruker Posten Norge rundt 10 millioner kroner på nye uniformer. Nå reduseres utgiftene takket være færre plagg i uniformkolleksjonen, økt levetid på plaggene og redusert lagerhold.

Liker den nye uniformen

En av dem som allerede har fått prøve den nye kolleksjonen, er postbudet Jan Vidar Kveen på Hamar.

– Førsteinntrykket er kjempebra! Dette er en klar forbedring, og jeg liker den sporty utformingen. Det er litt som klær du kan bruke på fjelltur. Det er både behagelig og moderne, sier Kveen.

De gamle uniformene vil fortsatt være i bruk enkelte steder fremover. Plaggene skiftes gradvis ut etter hvert som de gamle slites ut. Innen utgangen av 2019 vil alle ha ny uniform.