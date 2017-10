Nå kåres Norges beste julemat

Denne uken smakes, luktes og tygges det pinnekjøtt, ribbe, medister, julepølser og pålegg i Oslo. NM i Kjøttprodukter er uten sidestykke Norges største test av julemat.

– I år er det 530 produkter påmeldt for bedømming med spesielt fokus på jul og pålegg. Hele 72 forskjellige typer pinnekjøtt, like mange julepølser og over 40 medisterkaker er sendt inn. Vi har rekordmange bedrifter påmeldt og kampen om norgesmestertitlene er beinhard, sier Svein-Erik Eide i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

På kjottprodukter.no kan du søke i tidligere vinnere av NM i Kjøttprodukter.

– Poenget med kåringen er å gi norsk kjøttindustri en uavhengig og faglig tilbakemelding på produktene sine. De blir også satt opp imot konkurrentenes produkter. Det er ingen tvil om at NM i Kjøttprodukter over tid er med på å heve kvaliteten på norske kjøttprodukter, sier Eide.

NM-bedømmingen foregår på Etterstad videregående skole i Oslo. Råvare, utseende, lukt, smak og konsistens vurderes av uavhengige fagfolk med lang erfaring fra kjøttfaget. – Ingen av dommerne vet hvilke produkter som kommer fra hvem, så her er det like store muligheter for småprodusenter som for store aktører til å hevde seg, sier Eide.

De siste årene har flere av de små lokalprodusentene meldt seg på NM. I konkurransen måler de krefter mot de store kjøttbedriftene som Fatland, Grilstad, Unil, Nortura, Finsbråten og Nordfjord Kjøtt.

– Norske forbrukere som ønsker ekstra god julemat på bordet i juletiden, bør følge med når resultatene blir lagt ut 9. november. Produktene som oppnår gull i konkurransen skal være det ypperste av norsk julemat, sier Eide.

Bedømmingen foregår 23. til 25. oktober. Resultatene kommer 9. november i bladet Kjøttbransjen og på kjottprodukter.no.

Fakta om NM i Kjøttprodukter

I 1983 inviterte kjøttbransjen for første gang til fagkonkurranse. Bransjen har omfavnet muligheten til å vise stolthet, kvalitet og bredde. Opplysningskontor, leverandører og øvrig fagmiljø bidrar sterkt i gjennomføringen og sikrer troverdighet og høyt nivå. I 1994 ble det for første gang kåret en Norgesmester.

For bedriftene er NM en effektiv arena for testing av egne produkter. Tilbakemeldingene på smak og konsistens fra fagdommerne gir en viktig pekepinn på hvordan produktene kan perfeksjoneres. Titler og edelt metall i NM er viktig for de ansatte som hver dag jobber med å få frem de beste produktene. Forbrukerne, innkjøpere og media legger merke til hvilke produkter og bedrifter som gjør det bra. NM i kjøttprodukter er åpen for alle bedrifter og arrangeres av KLF Servicekontor AS.

De 59 bedriftene som deltar i NM i Kjøttprodukter 2017:

A. Idsøe AS, A. Strøm-Larsen AS, Annis Pølsemakeri AS, Aron Mat AS, Bakken Øvre Gårdsmat, Bjerke Spekemat og Delikatesse AS, Bjorli Fjellmat AS, Brandbu Pølsemakeri AS, Dalpro AS, avd. Gårdsmat, Den Stolte Hane, Den stolte pølsemaker AS, Eide Handel AS, Fatland Sandefjord, Fatland Ølen, Finsbråten AS, Fjellgarden Hovden AS, Fosenkjøtt AS, Grilstad AS, Gunnar Ruud Catering AS, Gårdsslakteriet Sylte AS, H. Mydland AS, Heidal Landbruksprodukter, Heidrun AS, Henning Sørensen , Hole Kjøtt AS, Høvikveien Kjøtt og Kolonial AS, Håland Kjøtt AS, Inderøy Slakteri AS, Jens Eide AS, Jevnlid Garden, Johs Jacobsen Kjøtt AS, Kløverkjøtt, Kuraas AS, Leiv Vidar Slakterforretning AS, Manstad Kjøtt AS, Matlyst AS, NK MEAT AS, Nordfjord Kjøtt AS , Norsk-Kylling AS, Nortura SA, Ole Ringdal AS, Per Reboli AS, Per’s Kjøkken AS, Rosendal Gardsmat, Ryfylke Mat AS, Skjåk Turistheim Skeid kro AS, Skodi Rein AS, Slakter Frivold AS, Smedstuen AS, Solberg Pettersen AS, Stene Gård, Sørlandskjøtt AS, Toma Mat AS, Toten Kjøtt AS, Unil AS, Vats Gardsmat AS, Vossakjøt AS, Ytterøykylling AS, Østli Pølsemakeri AS.



De 10 videregående skolene som deltar i skolemesterskap i medisterkake:

Trysil VGS, Vest Telemark VGS, Lillehammer VGS, Strinda VGS, Tangen VGS, Åssiden VGS, Nannestad VGS, Norsk Restaurantskole, Bryne VGS, Etterstad VGS.