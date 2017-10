Sommerferien 2018 er halvfull allerede

Tall fra tredje kvartal 2017 viser fire tydelige trender – og den mest oppsiktsvekkende gjelder sommerferien neste år.

Skolesommerferien 2018 er halvfull

Tall fra FINN.no for Q3 i år (juli, august, september) viser at nordmenn tar høyde for det labre sommerværet i 2017 og har begynt å sikre seg plasser for neste års skole/sommerferie.

Halvparten av pakkereisene i skoleferien er allerede utsolgt, og halvparten av bookingene som skjedde for tredje kvartal når det gjelder feriehus, var for skoleferiene (vinter-, påske- og sommerferie) 2018.

– Vi har sett en stor vekst i bestillinger av pakkereiser på FINN reise denne høsten, og våre partnere rapporterer om at skoleferien begynner å fylle seg opp. Det gjelder altså å være raskt ute dersom man ønsker å sikre seg en reise til drømmedestinasjonen neste sommer! sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise:

Tradisjonelt sett pleier Danmark, Spania (Marbella, Torrevieja, Gran Canaria og Alicante), Frankrike og Norge å være blant de mest populære destinasjonene for skolesommerferien, ifølge tall fra FINN reise.

Norge er også det største markedet på feriehus, både målt i tilgjengelige tilbud (antall annonser) og etterspørsel.

Tyrkia og Egypt på full fart tilbake blant nordmenn

De siste årene har vist en nedgang i antall bestilte feriereiser til disse destinasjonene, mye grunnet terror og uroligheter. Tall fra FINN reise viser imidlertid at dette er i ferd med å endre seg.

Både Tyrkia og Egypt er på full fart tilbake i popularitet når det gjelder flybestillinger og pakke/charterreisebestillinger.