Finnmarkinger jakter fotoutstyr og fluestang i bruktmarkedet

Aldri før har så mange av innbyggerne i Finnmark kjøpt og solgt brukte ting og klær. Og brukte julegaver seiler opp som en ny favoritt blant bevisste nordmenn. I Finnmark er det fluestenger, fotoutstyr og Fjellreven-sekk flest søker etter i bruktmarkedet, og som kanskje dukker opp under juletreet.

2017 ligger an til å bli nok et rekordår i bruktmarkedet. Ferske tall fra FINN.no viser at det hittil i år er publisert over 6,7 millioner annonser på FINN torget. Det er en økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Hver uke besøker 6 millioner unike brukere markedsplassen FINN.no. I Finnmark er det klær og sekker fra Fjellreven, Chanel-vesker, klær fra Norrøna, fluestang og fotoutstyr fra Nikon som er blant de mest populære søkene på FINN.



– Blant tingene som selges på FINN ser vi at det er mange gjenstander med god kvalitet og produkter som fortjener å bli brukt flere ganger. Særlig blant barn og unge er det stor utskiftning i utstyr og garderobe, og mye av det rekker ikke å bli slitt før det ikke passer lenger. Det er opplagt mange i Finnmark som er opptatt av fritidsutstyr i god kvalitet, og da er utvalget godt i bruktmarkedet, sier PR- og informasjonsansvarlig i FINN.no, Kristine Eia Kirkholm.

LEGO er årets bruktjulegave

Nylig kåret FINN.no LEGO til «Årets bruktjulegave». Kåringen er en del av FINN.no sitt arbeid for å skape bevissthet på gjenbruk og mulighetene som er tilgjengelige via markedsplassen.

– Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at det er mulig å gi bort en mer bærekraftig julegave i tider med overforbruk og hvor vi handler for mer penger enn noensinne. LEGO er et produkt som er aktuelt, det har en høy annenhåndsverdi og er etterspurt. Og helt klart like bra brukt. Derfor var LEGO et opplagt valg da årets bruktjulegave skulle kåres, sier Kristine Eia Kirkholm.

Smart og miljøvennlig julegavevalg

Og ifølge FINNs juleundersøkelse, som er gjennomført av Norstat, er det mye som tyder på at gjenbrukstrenden også har nådd julestria. En av tre nordmenn sier de kan tenke seg å gi brukte gjenstander eller klær til jul.

– Vi ser at nordmenn omfavner bruktmarkedet, også til jul. Og miljøet er den viktigste grunnen de oppgir for å selge og kjøpe brukt. Samtidig gir bruktmarkedet anledning til å gjøre noen smarte kjøp, og kanskje noe helt unikt som du ikke finner i annenhver butikkhylle, sier Eia Kirkholm.

Dette er blant tingene vi søker mest etter i Finnmark

1) Fjellreven

2) Chanel

3) Klær fra Norrøna

4) Fluestang

5) Fotoutstyr fra Nikon