Dobbelt så mye grønt i kosten? Ikke så vanskelig når «grønt» inkluderer kornbasert mat. Her er en dagsmeny for fremtiden!

Havregrøt med 3 toppinger Foto: Brødogkorn

I dag ble den store rapporten om fremtidens kosthold lansert, et samarbeid mellom Gunhild Stordalens EAT Foundation og det vitenskapelige medisinske tidsskriftet The Lancet.

Den vitenskapelige rapporten er utarbeidet av 37 verdensledende forskere. Rapporten gir blant annet råd om hvordan vi må legge om kostholdet vårt for at det skal bli nok mat til alle verdens mennesker innen 2050.

Et av hovedpoengene til forskerne er at vi må øke inntaket av plantebasert mat dramatisk, både av hensyn til egen helse og av hensyn til at det skal bli nok mat til alle.

Uoverkommelig, tenker du? Neida, ikke om du husker på at plantebasert mat også inkluderer brød og korn – som gir mange variasjonsmuligheter for deg som vil være både sunn og miljøvennlig.

– Korn er den viktigste energikilden i nesten alle dietter over hele verden. Korn er også noe av det mest bærekraftige vi kan spise. Å spise mye grovt korn, i form av grove brød og andre grove kornprodukter er i tillegg sunt, påpeker Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn.

Her har vi satt sammen et eksempel på en dagsmeny med kornbaserte retter som både smaker godt, gjør deg godt – og er i tråd med anbefalingene fra EAT-Lancet-kommisjonen.

1. HAVREGRØT TIL FROKOST

Det høye innholdet av kostfiber og den gunstige fettsammensetningen gjør havregrøt til noe av det sunneste du kan starte dagen med. Smaksett gjerne grøten med frisk frukt, rosiner og hakkede nøtter eller litt sukker og kanel. Mange liker en skvett med melk oppå grøten. En annen variant er å tilsette cottage cheese og ha bananskiver på toppen.

Havregrøt med kruskakli er en rask og sunn grøt å lage til frokost eller lunsj.

2. GROVT BRØD MED FISK OG GRØNT TIL LUNSJ

Grovt eller ekstra grovt brød med variert pålegg er basis for matpakka. Brødskivene kan byttes ut eller kombineres med rundstykker eller knekkebrød hvis du foretrekker det. Med oppskåret brød i fryseren og pålegg samlet på et fat i kjøleskapet, går det ekstra fort å mekke matpakken mens du spiser frokost.

Fiskekake på brødskiva, med høyt innhold av fisk og grovt brød, sammen med en frisk rødbeterelish er et deilig og næringsrikt lunsjmåltid.

3. BYGGRYN TIL MIDDAG

Bygg har mange gunstige effekter. Den største fordelen er kornets sjenerøse innhold av fiber, som regulerer blodsukkeret og holder deg mett lenger. Kornet er også rikt på antioksidanter. Med de positive effektene bygg har er det smart å bruke mer bygg i maten. En enkel måte å gjøre dette på kan for eksempel være å bruke byggryn istedenfor ris i gryteretter og salater.

Grønnsakswok med byggryn smakssatt med østerssaus, soyasaus og frisk koriander er en herlig, sunn og smakfull middag.

4. GRØNT MELLOMMÅLTID

Flere små måltider fordelt utover dagen gir bedre metthetsfølelse og reduserer risikoen for at du overspiser. Derfor er det lurt med planlagte og gjennomtenkte fiberrike mellommåltider.

Grønn smoothie med spinat, banan, lime, ingefær og havregryn er perfekt som et mellommåltid, før eller etter en treningsøkt.

5. GROVT TIL KVELDS

I tillegg til å dekke næringsbehovet vil et felles kveldsmåltid gi mulighet til gode samtaler med familie eller venner.

Knekkebrød med rug og kli er sunne og sprø med masse fiber og passer godt som kveldsmat servert med mager ost og melk.