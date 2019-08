Snart friluftsfest over hele landet

Under Friluftslivets uke 31.august – 8. september blir det friluftsfest i hele Norge, med over 1200 arrangementer fra nord til sør. – Målet er å feire norsk natur og det viktige hverdagsfriluftslivet, sier arrangøren Norsk Friluftsliv.

FRILUFTSLIVETS UKE: Fra 31. august til 8. september vil det bugne av friluftsaktiviteter over hele landet – fra nord til sør. Foto: Johnny Vaet Nordskog / Norsk Friluftsliv

For 26. året på rad går Friluftslivets uke av stabelen i hele Norge den første uka i september. Så langt er det over 1200 arrangementer fra nord til sør registrert i aktivitetskalenderen for uka.

– Her i Norge er vi så heldige å ha en helt fantastisk natur, som betyr svært mye for veldig mange. Denne uka er først og fremst en feiring av naturen og det viktige hverdagsfriluftslivet, hvor vi løfter fram det brede spekteret av aktiviteter som betyr så mye for livskvaliteten og helsa vår, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Friluftsliv og naturopplevelser er viktig for mange her i landet, hvor åtte av ti oppgir at de går kortere turer to ganger i uka.

Arrangør Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, håper denne uka vil bidra til at enda flere får øynene opp for friluftlivsmulighetene der de bor.

De aller fleste aktivitetene i Friluftslivets uke er gratis å delta på.

– Gjennom Friluftslivets uke ønsker vi å få flere til å oppdage natur- og friluftsmuligheter der de bor, og inspirere folk til å komme seg ut oftere. I friluftslivet finnes det noe for alle, enten du er glad i fartsfylte aktiviteter, søker stillhet og ro, eller har som mål å komme deg opp av sofaen litt oftere, understreker Heimdal.

Friluftslivets uke åpner med at hele Norge inviteres til å sove ute under #nattinaturen lørdag 31. august, hvor opp mot 100 000 deltok i 2018.

Fakta om Friluftslivets uke 2019:

– Arrangeres i hele Norge 31.august – 8. september

– Uka åpner med sove-ute-aksjonen #nattinaturen lørdag 31.august

– Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og dens 17 medlemsorganisasjoner står bak feiringen

– På www.friluftslivetsuke.no finner man over 1200 arrangementer, inndelt i fylker og datoer

– Frivillige organisasjoner, kommuner, friluftsråd, frivilligsentraler, menigheter, lokale lag og foreninger står for arrangementene og aktivitetene.