Har du kjøpt julenek?

Svarstad Blomst sine julenek. foto: Jan E. Thorstein

Å sette opp julenek er en eldgammel skikk som ikke er kjent utenfor Norden. Så rotfestet er denne tradisjonen at det også i våre dager faller naturlig for svært mange å anskaffe et nek, og mange slags lag og foreninger skaffer seg derfor i tiden før jul en ekstra inntekt ved å gå fra dør til dør og selge nek. Kjøperne håper selvsagt at neket skal bli til gavn og glede for våre venner småfuglene, slik hensikten alltid har vært, men mange av oss bor nok i dag slik til at sannsynligheten blir heller liten for at fuglene skal flokke seg i neket på samme måte som på julekortene.