På Jylland i Danmark….Konkurs rammer kæmpe kvæggård….

NORDJYSKE.DK skriver i dag.

Landbrug med over 1700 kreaturer er vigtig leverandør til nyt biogasanlæg, som snart åbner.

Hedevang ApS er en af Vesthimmerlands største kvægbedrifter og ligger vest for Gatten. Skråfoto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

FARSØ:Brødreparret Kjeld og Peter Godiksen må give op. Deres kæmpe kvægbedrift, Hedevang ApS ved Gatten, er begæret konkurs efter flere år med økonomiske trængsler.

Der er tale om en af Vesthimmerlands største mælkeproducenter med 745 malkekøer af racen dansk holstein, iflg nordjyske.dk

I foråret blev ejendommen sat til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup. Udbudsprisen lød på 72,5 millioner kroner. Ifølge udbudsmaterialet følger over 1700 kreaturer med i handlen. Foruden de 745 malkekøer drejer sig om næsten 1000 kvier og tyrekalve, samt en enkelt avlstyr.

Hedevang ApS består af flere ejendomme, men hovedaktiviteten foregår på Gatten Møllevej 61, hvor køer og malkeanlæg er placeret. En ejendom på Bjørnstrupvej 52 anvendes til kvier.

Alt i alt har ejendommen 279 hektar jord og en stor maskinpark.

Egenkapital i minus

Kjeld Godiksen siger til NORDJYSKE Medier, at hverken han eller Peter Godiksen ønsker at kommentere konkursen.

Det fremgår af de offentliggjorte regnskaber for Hedevang ApS, at økonomien har været presset. Regnskabet for 2019 skulle være offentliggjort senest 30. juni, men det skete ikke, og nu er bedriften overtaget af konkursboet ved kurator Birgitte Sørensen, advokatfirmaet Dahl i Viborg.

Det har ikke været muligt at træffe Birgitte Jørgensen for en kommentar.

Det seneste offentliggjorte regnskab er for 2018 og viser, at egenkapitalen ved årets udgang var minus 20,7 millioner kroner. I den fireårige periode fra 2015-2018 gav kun 2017 et overskud på bundlinjen, nemlig på knap fem millioner kroner. Men egenkapitalen har været negativ siden 2015