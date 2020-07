Naturen er ikke en søppeldunk ….

Verken veiene våre eller naturen vår er søppeldunker. Likevel kastes det søppel ut av bilvinduer og i naturen hver eneste dag. – Hvorfor fører mer bilkjøring og mer ferdsel i naturen til økt forsøpling? spør daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Pant i veikant: En av forsøplingsutfordringene som har fått en del oppmerksomhet i mediene denne sommeren, er problemet med drikkebokser og annen søppel som kastes ut av bilvinduet og havner i dyrefôr. Foto: Silje Østby Thune

I år ferierer de aller fleste av oss i Norge, og norgesferie er ofte synonymt med bilferie og med å oppleve vakker og majestetisk natur. Men dessverre fører økt biltrafikk ofte til mer forsøpling langs veiene våre og mer friluftsliv er ofte synonymt med økt forsøpling i naturen.

Dette er et paradoks som Hold Norge Rent forsøker å forstå. Hvorfor fører mer bilkjøring og mer ferdsel i naturen til økt forsøpling? Verken veiene våre eller naturen vår er søppeldunker. Likevel kastes det søppel ut av bilvinduer og i naturen hver eneste dag.

Beitedyr dør som konsekvens av forsøplingen

En av forsøplingsutfordringene som har fått en del oppmerksomhet i mediene denne sommeren, er problemet med drikkebokser og annen søppel som kastes ut av bilvinduet og havner i dyrefôr. Hold Norge Rent har lite kunnskap om hvem som gjør dette eller hvorfor de gjør det, men vi vet at det er et stort problem som fører til lidelse og død for flere hundre kyr hvert eneste år.

Økt forsøpling våren 2020

Denne våren måtte frivillig opprydding settes på pause grunnet smittevernhensyn, og samtidig opplevde Hold Norge Rent en økende strøm av meldinger om forsøpling rundt om i landet. Forsøplingen er svært variert og inkluderer alt fra parker som er nedgriset etter solskinnsdager via avfall som er dumpet i naturen til strender som er fulle av plast.

Forsøpling er sløsing med ressurser, og det forringer området som blir forsøplet. Men forsøpling kan også være skadelig både for mennesker og dyr så vel som for næringslivet og miljøet.

Mange fortviler og ber oss om å ta grep, men hvilke grep skal vi egentlig ta?

La naturen være like fin som før

Denne sommeren er Hold Norge Rents oppfordring til alle å nyte norgesferien uten å forsøple. Vi oppfordrer alle som er på tur rundt omkring i landet til å ferdes sporløst og etterlate både by og bygd, vei og sti og strand og fjell #likefinsomfør.

#likefinsomfør er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, våre medlemmer og en rekke dedikerte samarbeidspartnere.

Opprydding er svært viktig, og frivilling opprydding har heldigvis blitt en folkebevegelse i Norge. Men forebygging er enda viktigere, og vårt mål med #likefinsomfør er å mobilisere til en ny og enda større dugnad mot forsøpling i Norge, som på sikt vil gjøre behovet for frivillig opprydding overflødig