Feriebildene av barna dine kan bli misbrukt …….

Ifølge UNICEF deler foreldre i snitt 1165 bilder av barnet sitt på sosiale medier før de er 12 år. Fenomenet kalles sharenting (share + parenting = sharenting). Det virker så uskyldig, men det kan gå helt galt.- Foreldre mener det godt, men bildene kan gi grunnlag for mobbing, ID-tyveri eller misbruk på annet vis, sier Kristian Kastet, som er IT-sikkerhetsansvarlig i Frende Forsikring.



7 av 10 har åpen profil

– Før du deler må du være klar over de alvorlige konsekvensene det kan få for barnet ditt. Du bør også tenke over om barnet ditt i det hele tatt ønsker at du deler noe som helst. Du må be om tillatelse for å dele bilder av voksne, så send gjerne en tanke til barnet ditt før du deler hva som helst, sier Kastet.I UNICEF-kampanjen om problemstillingen, kalt Stop Sharenting, kom det fram at 7 av 10 foreldre deler bilder og videoer av barna sine på sosiale medier.



Ferietid er deletid

Se for deg at noen stiller seg opp foran barnet ditt på stranden og tar et bilde.- De fleste ville tenkt at det var langt fra greit og bedt vedkommende om å slette det. Men det du deler fra en åpen profil på nettet er like tilgjengelig for personen på stranden, sier Tina Jerstad, markedsansvarlig hos cxLoyalty, et selskap som hjelper dem som har blitt rammet av ID-tyveri.Ifølge en ny undersøkelse YouGov har gjort for Frende Forsikring har 4 av 10 åpen profil i sosiale medier.



Slik misbrukes bildene

Når bildene ligger åpent ute på profilen din er det enkelt for hvem som helst å laste dem ned. Da kan de brukes til å opprette falske profiler for mobbing og misbruk på nettet. De kan også ende opp i pedofile miljøer og forum.- Her kan de som legger det ut opptre anonymt og det blir vanskelig å stoppe mobbing og misbruk, sier Jerstad i cxLoyalty.



Synes barnet det er greit?

Et annet viktig poeng når det kommer til deling av barnebilder er om barnet ditt selv liker det.- For usikre, unge mennesker kan det føles innvaderende at foreldre bretter ut privatlivet for offentligheten, sier Tina Jerstad.- Det finnes faktisk aldersregler om dette. Når barnet fyller 7 år, har det faktisk rett til å si sin mening om hvorvidt du kan dele bilder av dem eller ikke, sier Frende sin sikkerhetsekspert.



Slik beskytter du barnet ditt når du deler

Hvis du likevel velger å dele bilder fra ferien er det noen ting du bør være bevisst på:

Be venner og familie som deler bilder av barna dine, om å ikke tagge seg selv. Da unngår du å spre bilder av barna dine i feeden til andre.

Hvis du legger ut bilder av barn utenfor skoler eller barnehage, unngå å få med skilt eller annet som gjør det lettere for uvedkommende å finne barnets identitet.

Vær forsiktig med å dele bilder som viser navn, alder, fødselsdato, hjemmeadresse, navn på barnehager eller skoler.

Vær forsiktig med bilder som gir info om barnets sykdomshistorikk.

Vær varsom med bilder som kan misbrukes på en seksualiserende måte.Sørg for å ha profilene dine i privat modus på sosiale medier. På Facebook kan du begrense innsynet i albumene dine ved å lage venneliste.

Sikre kontoene dine med totrinnsbekrefelse ved pålogging.

Kilde: Unicef/cxLoyalty



FAKTA: Hva er nettmisbruk?

Det kan for eksempel være:Bilder og videoer på avveieKrenkende kommentarer eller truslerPersonlige opplysninger spredt av andreHacking av e-post, mobil eller PCFalske profiler på sosiale medierMobbing eller uthenging av barn på nettStjålet informasjon som brukes til utpressing



TIPS: Har noen lagt ut bilder av deg som du vil ha fjernet

Kontakt personen som har lagt det ut og be om å få det fjernet.Sier vedkommende nei, fortell at det er et lovbrudd.Skjer det ingenting, eller du ikke vet hvem som har lagt ut bildet, kontakt forsikringsselskapet ditt. Hvis selskapet dekker nettmisbruk, for eksempel gjennom innboforsikringen, vil de ta saken videre.



FAKTA: Huskeregler om bilder av barn

Egne barn:Når barnet er fylt 7 år, har det rett til å få si sin mening om saken.Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om et bilde kan publiseres.Andres barn: Samtykke må innhentes av en av foreldrene.Du finner flere råd om barn, nettvett og personvern påwww.barnevakten.no, www.dubestemmer.no og www.datatilsynet.no