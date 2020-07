NAF ber om ekstrainnsats på rasteplass-renhold ……

I sommer er det norgesferie og bilturer som gjelder for syv av ti nordmenn, ifølge en undersøkelse fra NAF. – For at dette skal bli gode opplevelser er det viktig at Statens vegvesen og andre med ansvar for veiene våre passer på at rasteplassene er rene og hyggelige å komme til, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Strømbu rasteplass ved porten til Rondane innbyr til en god hvil. (Foto: NAF)

Det finnes rundt 700 små og store rasteplasser spredt rundt på det store norske veinettet. Standarden og kvaliteten på rasteplassene er varierende, noe også folk legger merke til langs veien. Det kan være vanskelig å vite hva du møter når du kjører av for å ta en stopp. Rasteplassene får middels god skåre på Statens vegvesens brukerundersøkelser, med en skåre på rundt fire av seks mulige poeng. *

– Behovet for funksjonelle og rene rasteplasser langs veiene er ekstra stort i år. Bilferien i Norge blir rett og slett mindre hyggelig om rasteplassen du kommer til ikke har gode og rene toaletter, og hvis søppelkassene renner over av søppel, sier Ryste.

NAF oppfordrer derfor Statens vegvesen og andre som har ansvar for rasteplasser langs veiene til å sørge for nok ressurser til renhold og vedlikehold denne sommeren.

Viktig for trafikksikkerheten

Rasteplassene viktige for trafikksikkerheten. En sliten sjåfør er en dårlig sjåfør.

– Å kunne stoppe og hvile, strekke på bena, gjerne i hyggelige omgivelser litt skjermet fra veien er veldig viktig, sier Ryste.

Hun oppfordrer sommerbilistene til å legge inn hyppige stopp.

– En lang kjøretur kan tære på, hos både store og små. Det er ikke alltid så mye som skal til for å få tilbake konsentrasjonen og energien, samtidig som en stopp på en hyggelig rasteplass kan bidra til at hele familien kommer trygt og mer fornøyde frem til reisemålet, sier Ryste.

Ny strategi

Statens vegvesen jobber med en ny rasteplasstrategi for riksveiene, hvor målet er å sikre et tilbud som ivaretar alle trafikantgruppers behov for rast og hvile.

– Det er bra at dette blir tatt tak i, og at det gjøres en jobb for å oppgradere og standardisere rasteplassene. Men med den trafikken som er ventet i sommer, kan vi ikke vente på en ny strategi. Nå må de som har ansvaret for rasteplassene gjøre det beste ut av det vi har, slik at bilferiefolket får så godt tilbud som mulig, sier Ryste.

Lading på rasteplasser

Et av punktene strategigruppen skal se på er ladepunkter for elbiler på rasteplassene. Ifølge en rapport fra NAF, mangler det 5000 hurtigladepunkter for å oppfylle behovet når alle nye biler som selges om fem år skal være nullutslippsbiler.

– Ladenettverket henger etter utviklingen i antall elbiler. NAF mener det er politikerne og myndighetenes ansvar å legge til rette for tilstrekkelig med ladepunkter, når stadig flere gjør som politikerne ønsker, og kjøper elbil. Ladepunkter på rasteplasser kan være en god idé, slik at folk kan lade når de stopper, i stedet for å stoppe for å lade, sier Ryste.

*Kilde: Statsbudsjettet for 2018, Samferdselsdepartementet, s. 90.