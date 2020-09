Nordmenn kjøper kjæledyr i koronatiden ….

Hjemmekontor, karantene og nedstengte aktiviteter har ført til at mange har anskaffet seg kjæledyr i år. Dette merkes på forsikringsstatistikken hos Tryg. – Vi har hatt en betydelig økning i årets sju første måneder, og regner med at vi har forsikret 50 prosent flere nye kjæledyr enn vi gjorde i samme periode i 2019, sier Irgens. Kommunikasjonssjefen sier det er en god trend at folk tegner forsikring på sine nye kjæledegger. – Vi vet at en veterinærregning kan bli høy, og ofte ødeleggende i en stram privatøkonomi, dersom hunden eller katten skulle bli syk eller skadet. En dyreforsikring er en forsikring mot å utsette egen privatøkonomi for store ekstrakostnader, fordi forsikringen dekker behandling av veterinær innenfor de rammene som forsikringen setter, sier Irgens videre. Trygs forsikring for hund og katt er kåret til best i test av Norsk Familieøkonomi. Ingen andre forsikringsselskap har like god dekning som Tryg Forsikring, ifølge testen. Inkludert i Trygs veterinærforsikring ligger også tjenesten FirstVet, der man kan få en videokonsultasjon med veterinær uten kostnad. – Dette er en populær tjeneste der man kan få helseråd og vurdere om hunden eller katten trenger å komme til en veterinærklinikk, sier Irgens. Det er fortsatt under halvparten av Norges hunder og katter som er forsikret. – Vi regner med at forsikringsprosenten på hunder er under 50 prosent, og mye lavere for katt. I Sverige er over 80 prosent av hundene forsikret, så der er bildet et helt annet, sier kommunikasjonssjefen. Ved nyttår var over 225.000 kjæledyr forsikret her i landet, og det ble i fjor brukt rekordhøye 732 millioner kroner i kjæledyrforsikring, viser tall fra Finans Norge. Antallet forsikrede kjæledyr har doblet seg siden 2013. Det finnes anslagsvis 560.000 hunder og 750.000 katter i Norge.