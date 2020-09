Denne har 100.000 lastet ned

Mer enn 100.000 nordmenn har lastet ned den nye fiskeappen som forteller deg hvor du kan fiske hva, og hvordan.

Lurer du på hvor fisken biter? Da er du ikke alene. Siden juni har 100.000 nordmenn tatt i bruk appen som viser hvor du kan fiske hva – og hvordan.

Utrolig moro! Vi er veldig stolte over å ha laget et verktøy som vi ser at mange har nytte og glede av. Tilbakemeldingene kommer fra hele landet, og er overveldende gode, sier Trond Are Gjone.

Han er gründeren bak FiskHer, og har sammen med noen av landets beste fritidsfiskere laget appen fiskerne selv savnet, og som har til hensikt å gjøre fiseturen enda mer spennende både for proffe og amatører.

Umiddelbar suksess

Da FiskHer ble lansert i begynnelsen av juni, gikk den rett opp på topplistene hos AppStore og Google Play. I løpet av sommeren er appen lastet ned og tatt i bruk av mer enn 100.000 nordmenn.

– En erfaren, lokalkjent fisker kan fortelle deg om du skal dra til høyre eller venstre for å finne fisken du er ute etter. Med FiskHer gir vi deg denne kunnskapen og erfaringen rett inn på mobiltelefonen. Det blir som å ha med deg din egen fiskeguide i lomma, sier Asgeir Alvestad.

Han er en av landets mest meritterte fiskere, og den som har tatt flest ulike arter i Norge. Nå har han vært med på å lage appen som kan lastes ned gratis både til iPhone og Android.

Kart og kunstig intelligens

– Ved hjelp av avanserte sjøkart og svært detaljrike satelittbilder, viser vi hvor du finner mer enn 42.000 gode fiskeområder for 16 arter ypperlig matfisk, som torsk, brosme, sjøørret og kveite, sier Alvestad.

Og ikke nok med at appen finner fisken for deg. Den gir deg også gode tips til hvordan du bør fiske for å få den på kroken. Dessuten har den verdens mest avanserte program for fiskegjenkjenning, utviklet ved hjelp av kunstig intelligens. Er du usikker på hva du har fått, tar du rett og slett et bilde av fangsten med mobiltelefonen din, og appen forteller deg hva du har på kroken, og foreslår til og med hvordan du kan tilberede fisken.

– I tillegg gir appen deg oversikt over fredningssoner og elveutløp, båtramper og tilrettelagte fiskeplasser. Man kan føre fangstdagbok, dele bilder med venner og se hvor andre har fått napp. FiskHer er rett og slett en helt uunnværlig app for alle som er glad i å fiske, eller som har lyst til å bli det, mener Alvestad.

Innlandet neste?

Nå planlegges veien videre for appen, hvor man blant annet utreder muligheten for å kartlegge fiskeplasser i innlandet.

– Vi har noen millioner vann og elver med fisk i, og for bare noen få prosent av disse finnes det gode kart som viser bunnforhold. Vi jobber med saken og håper å kunne få til en god løsning også der. Samtidig ser vi på muligheten for å kartlegge nærliggende hav, forteller Gjone.