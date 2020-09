Norske meieriprodukter selger som aldri før Koronakrisen har forandret nordmenns syn på melk og melkeproduksjon, og nå går melkesalget til himmels. Med mer hjemmetid og økt behov for trygghet har nordmenn kjøpt over 2 millioner liter mer melk første halvår enn samme periode i fjor. I tillegg til at forbruket av melk øker, spiser vi også mer ost og yoghurt enn tidligere.

Melkeforbruket fortsetter å øke i årets første halvår. Salget av norskprodusert melk endte på nesten 217 millioner liter. Dette er nesten 2,8 millioner liter høyere enn første halvår i 2019. Foto: Melk.no

Økt salg av både lettmelk, helmelk og ost.

Økningen gjelder spesielt for lettmelk (tidligere kalt ekstra lett melk) og helmelk, som økte med henholdsvis 3,7 % og hele 7% for helmelken.

De siste årene har spesielt de utenlandske oster vært ettertraktet, nå øker salget av et bredt utvalg norske oster. Tall fra Melk.no viser også at konsum av norsk ost har økt med formidable 6 % siste halvår, sammenlignet med samme tid i fjor. Vi spiste 44 millioner kilo norsk ost første halvår og gulostene, som står for omtrent 60 % av ostesalget, økte med hele 4,5%.Også kategorier som kremost, smøreost og cottage cheese hadde god vekst. Også innen yoghurt har de norske produktene tatt markedsandeler det siste halvåret.

«Årsakene til disse endringene må nok først og fremst tilskrives at vi er mer hjemme i koronatid.Når folk er mer hjemme lager vi mer mat fra bunnen av og er nærmere kjøleskapet der meieriproduktene befinner seg.Dessuten er det jo nesten slutt på grensehandelen som særlig kan ha en innvirkning på salg av ost» sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

«Økningen i melk er spesielt positiv.Melk er en av grunnsteinene i kostholdet og inneholder en naturlig pakke av næringsstoffer som vi trenger hver eneste dag. I krisetid søker vi det som er sunt, trygt og som har høy kvalitet. Norsk melk scorer høyt på alle disse områdene og vi ser at stadig flere forbrukere får øynene opp for disse verdiene», forsetter hun.

Forbrukerundersøkelser viser at holdningene til norske meierivarer som sunne og bærekraftige produkter har fått et formidabelt oppsving, der endringen er størst hos kvinner og de under 30 år.