Hittil i år har et av landets største sykkelverksteder vært borti nesten 50 sykler hvor hjul er løsnet med vilje eller bremser er tuklet med. Forsikringsselskapet If bekrefter skader på barn.

Sykkelmekaniker Lars Håkon Slette hos Oslo Sykkelverksted er bekymret over barne- og ungdomstrenden med å sabotere sykler. (Foto: If)

Det er først og fremst sykler til barn og unge som er rammet, men også lærere er innom Oslo Sykkelverksted for å sjekke hvorfor hjulet plutselig ble løst eller falt av. Slik sabotasje er ikke et nytt fenomen, men i år har det virkelig toppet seg, opplyser verkstedet.

– De siste månedene har sykkelsabotasje skjedd i mange deler av Norge. De som gjør dette, ser sikkert på det som uskyldige skøyerstreker. Men det kan være livsfarlig dersom et hjul løsner i stor fart eller når du må bråbremse, sier sykkelmekaniker Lars Håkon Slette.

Slår ut tennene

Flere skoler rundt om i landet har sendt ut brev til foresatte med advarsler om den bekymringsfulle trenden. Et raskt søk på nettet viser at det bare den siste måneden har vært lokale mediesaker om sykkelsabotasje i blant annet Steinkjer, Alta, Stjørdal, Os og Bærum.

Forsikringsselskapet If bekrefter at det har vært personskader i år som knytter seg til tukling med enten hjulfeste eller bremser.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gå inn i detaljer, men det har vært alvorlige tannskader på barn, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Tannbehandling er gratis for barn her i landet. Imidlertid er både tenner og kjeve i utvikling, slik at det er vanskelig å vite hvordan det er gått før barnet er voksen. Og da er ikke tannbehandling gratis. En dekning på barneforsikringen gjør at det reserveres et beløp til du er i begynnelsen av 20-årene, og eventuelt har behov for pengene til tannskaden du fikk som barn eller ungdom. Derfor blir vi som forsikringsselskap involvert, sier han.

Bekymret for mobbing

Det er særlig sykkelens hurtigkobling på forhjulet som blir løsnet.

– Det skjer ikke av seg selv at denne koblingen løsner, du må åpne den med et fast håndgrep. Vi har også eksempler på at bremser blir ødelagt på ulike måter, sier sykkelmekanikeren hos Oslo Sykkelverksted.

Sigmund Clementz i If oppfordrer til en prat over middagsbordet om konsekvensene av å fikle med andres sykler.

– Som barn eller tenåring kan det være vanskelig å se rekkevidden av pek og spillopper. Sykkelsabotasje kan dessverre få alvorlige konsekvenser, og det kan bli personskader som for eksempel rammer ansikt eller hode. En ordentlig prat og bevisstgjøring om dette kan være med på å forebygge ulykker, sier han.

– Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være et bakteppe av langvarig mobbing for den som blir utsatt for dette. Barnet kan bære på saker og ting inni seg som det ikke vil snakke om. Som voksne må vi ta dette på stort alvor, sier Clementz.

Dette må du sjekke

Blir barn eller ungdom utsatt for sykkelhærverk, bør foresatte ta dette opp med skolen for å diskutere hva som bør skje videre av oppfølging og tiltak, mener Clementz.

Sykkelmekaniker Lars Håkon Slette har et par tips for å sjekke at sykkelen er i orden:

– Skal du ut og sykle, kjenn på at hjulene foran og bak ikke er løse. Sving også på styret for å kjenne etter om noe er rart, og brems en gang eller to i lav hastighet for å sjekke bremsene, sier han.