Den norske potetdagen feires for andre gang onsdag i uke 40 – 30. september 2020

La oss feire den norske poteten.

Fra gammelt av var hensikten med høstferien at familien skulle være med å få potetene i hus. Selv om dette ikke er tilfelle for så mange lenger, kan vi glede oss over å finne norske poteter i hele landet på denne tiden av året, og ta del i markeringen av den norske potetdagen.

Den norske potetdagen feires andre onsdag i uke 40. I år 30. september. Foto: OFG

Det er vanlig å tenke på potet som noe av det norskeste som finnes. Faktisk er det enkelte mennesker fra andre kulturer som omtaler nordmenn som «potet». – Jeg er usikker på om det er fargen, smaken eller tradisjonsmaten som ligger til grunn for dette, men uansett er det ganske morsomt sier Gerd Byermoen, i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Poten er en nemlig en svært mye brukt og helt vanlig råvare i store deler av verden.

På tide å gi poteten litt mer smak

Går vi tilbake til 1950- og 60-tallet spiste folk i Norge store mengder poteter. Kjøtt og fisk var kostbart i forhold til husholdningsinntekten, og det var potetene som mettet for en rimelig penge. Etter hvert som velstanden økte og vi fikk flere impulser fra andre deler av verden, begynte potetforbruket å gå ned. Ris og pasta ble introdusert som nye karbohydratkilder. Mange lærte seg å lage spagetti med kjøttsaus og meksikansk gryte med ris på 80-tallet.Vi etablerte altså nye hverdagsmiddager, og poteten ble sett på som en del av tradisjonsmaten. Mange tenker nok fortsatt sånn, men ser vi oss litt rundt i verden, kan poteten brukes på utallige spennende måter. Den tar lett til seg smaker fra krydder og andre ingredienser. Den kan kokes, bakes, stekes, rives og brukes både varm og kald. I tillegg kan den benyttes til å jevne ut supper og sauser dersom en ønsker en glutenfri rett. Poteten kan brukes som en viktig ingrediens i gryter med spennende, eksotiske smaker. Retter som kan lages både vegetariske og veganske.

Bra for kroppen, kloden og lommeboken

Poteten er i seg selv kanskje ikke så spennende i manges øyne, men den er rimelig og svært anvendelig, og den er sunnere enn hvit ris og pasta. Poteten er, sammen med rotgrønnsaker, en klimavinner fordi den produseres lokalt og har svært lavt Co2 utslipp pr. kg. vare.

– Poteten kan derfor være en del av løsningen på flere av FNs bærekraftmål. Den kan bidra til god helse for flere mennesker, og er godt egnet å produsere over hele landet, sier Gerd Byermoen.

Spennende nye potetsorter

Det er et ønske å kunne produsere så mye norske poteter at etterspørselen dekkes. Impulsene som fanges inn fra andre markeder bidrar til ny produktutvikling også her i landet, slik at vi får et rikholdig og spennende utvalg. Ønsker og behov endrer seg i befolkningen og vi har fått mange nye spennende potetsorter på markedet de siste årene. For eksempel små poteter med tynt skall som er tiltalende og raske å tilberede. De kan kokes på 10 – 15 minutter, og smaker nydelig. Andre poteter er store og lette å skrelle og dele for å bruke for eksempel til mos, baking eller gryter. Alt dette gir oss god grunn til å feire den norske poteten.