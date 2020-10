Urbane kvinner elsker den sunne havregrøten …

Vi spiser dobbelt så mye havregrøt nå som for ti år siden. I Oslo spiser nesten 30 % havregrøt ukentlig.

Havregrøt, Foto: Melk.no

Fredag 23. oktober feires grøtens dag. Helt ferske tall viser at nordmenn ikke kan se ut til å få nok av den sunne havregrøten. Mest populær er den hos urbane kvinner.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) spiser 1 av 5 nordmenn havregrøt ukentlig. Dette er nesten en dobling de siste ti årene.

«Det er neppe tilfeldig at havregrøt har blitt så populært. Den er både bærekraftig, enkel og ikke minst sunn. Havregrøt er dessuten en av få retter som egner seg til alle måltider, sier Terese Glemminge Arnesen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).»

Urbane kvinner elsker grøt

Det er særlig kvinner som elsker havregrøten sin. Overraskende nok er det også slik at jo større by du bor i, desto høyere er sjansene for at du spiser retten ofte. Mens nesten 30 % i Oslo oppgir at de spiser havregrøt ukentlig sier langt færre som bor steder med under 10 000 innbyggere at de gjør det samme.

«Havregrøt har blitt en trendy og urban matrett. Alle mulighetene til variasjon gjør nok at den passer inn i en moderne og sunn livsstil. Vi ser også at flere har fått øynene opp for varianter som kjøleskapsgrøt, sier Glemminge Arnesen.»

Melk + havre – et næringsrikt valg

Havregryn har et høyt fiberinnhold. Det er dessuten en god kilde til de løselige kostfibrene som kalles betaglukaner som har vist seg å redusere kolesterolet. Glemminge Arnesen anbefaler å bruke melk i grøten for å et maksimalt inntak av næringsstoffer.

«32 % av de som lager havregrøt fra bunnen av lager den med melk. Koker du grøt på melk får du i deg blant annet proteiner, kalsium, B-vitaminer og jod. I tillegg utfyller proteinene i melk og korn hverandre på en meget god måte. De næringsstoffene melk har lite av, har korn mye av og omvendt. Et annet alternativ er å helle melk over grøten. Havregrøt med melk en eller flere ganger i uken er et enkel og sunt måltid.»

Fakta om undersøkelsen