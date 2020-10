Husk å stille klokka ….

I natt skal klokka stilles én time tilbake og døgnet blir lengre enn vanlig.

I natt skal altså klokka stilles kl. 03:00, og da tilbake til 02:00.

Ideen om å stille klokka ble fremsatt av den amerikanske fysikeren Benjamin Franklin i 1784. Begrunnelsen var å spare energi. Hvis de daglige aktiviteter i større grad kunne foregå i dagslys, ville man bruke mindre olje til oljelampene.

Det gikk mer enn 130 år før ideen ble satt ut i praksis.

Det skjedde først i land som var krigførende under 2. verdenskrig, som Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Etter første forsøk i Norge i 1916, og i flere prøveperioder etter det, ble ordningen på nytt innført i 1980. Da hadde alle EU-land sommertid, men med forskjellig start og slutt.

Ordningen har vært omstridt lenge. Også her til lands.

– Mange har en mening om at vi har sommertid og vintertid. Mange skulle nok ønske at vi ikke stiller klokka – særlig de som har unger eller sliter med å forholde seg til at tiden endrer seg. Enn så lenge må vi stille til vintertid og sommertid