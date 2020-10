Fra åpning av padlehuk på Ågapet i Kviteseid på torsdag. Telemarkskanalen har dermed fått enda et flott reisemål for den aktive. Padlehuken kan brukes til overnatting, som rasteplass eller turmål. Hit kan du padle, sykle eller gå. Og best av alt… den er åpen for alle – alltid !

Alle foto: Visit Telemark