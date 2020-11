Slik unngår du brilledugg ved bruk av munnbind ….

Gode råd er heldigvis ikke dyre. Optiker Trine Johnsen i Specsavers gir deg rådene du trenger for å styre unna det verste dugget. Følg disse fem tipsene for å unngå tåkebriller.

1. VELG RIKTIG MUNNBIND

Finn et munnbind som passer godt rundt nesen din. Hvis munnbindet sitter for løst, kan det bli en glippe mellom nesen og masken. Noen munnbind er tilgjengelige med en metallstripe eller tråd som kan klemmes rundt nesen. Dette forhindrer at luften slipper ut gjennom glippen og skaper dugg på glassene.

2. BRETT INN MUNNBINDET RUNDT NESEN

For å unngå dugg på brillene når du bruker munnbind er det viktig å forhindre at det er glippe i overkant av munnbindet, for det er når pusten går opp igjennom glippen at det blir dugg på brillene. Merk at brillene skal plasseres over munnbindet. Kunsten er å tette glippen, man kan teste med Kleenex eller liknende, men medisinsk teip fungerer definitivt best.

4. BRUK TEIP

Du kan legge en stripe med kirurgisk tape for å feste munnbindet til huden. På den måten unngår du at luft fra utpust dugger til brilleglassene. For best resultat, sett teipen på nesebroen og langs kinnbenet. Kirurgisk teip kan kjøpes på ditt lokale apotek.

5. KONTAKTLINSER DUGGER IKKE

Den enkleste måten å unngå duggete briller på, er å bytte til kontaktlinser. Da blir du helt kvitt problemet med «tåkebriller». Hvis du ikke har brukt kontaktlinser før, bør du besøke optiker og få kvalifisert veiledning der.