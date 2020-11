Pandemi gir julebakst-boom

Smittebølge nummer to i koronapandemien har tvunget nordmenn tilbake i hjemmeisolasjon i tiden frem mot jul. Og hva skal nordmenn gjøre hjemme? Jo, de skal bake. Ihvertfall om vi skal tro spørreundersøkelsen som Opplysningskontoret for brød og korn og Matprat utførte i oktober i år.Her kom det frem at to av tre nordmenn planlegger å bake til jul. Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret.– Når man først må holde seg mest mulig hjemme, er jo det en god anledning til å forberede godsaker til jul. Kanskje dette er året man kan bruke litt ekstra tid på å prøve å finne noen nye julekakefavoritter?, spør Torunn Nordbø, daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn.Voldsom bakeinteresseHelt siden pandemien kom for fullt til Norge i mars har hun merket en sterk økning i interessen for hjemmebakst.– Det virker som om nordmenn har utnyttet det å få roligere dager og mer hjemmetid til å boltre seg på kjøkkenet, sier Nordbø.Tidligere i år la hun merke til en oppsving i populariteten til surdeigsbakst. Nå er det brød til jul, julekaker og tradisjonsbakst som lefser og flatbrød som er populære søk i oppskriftsdatabasen.Pepperkaker og krumkaker mest populæreI desember er det julebaksten som får fokus på kjøkkenet. Blant julekakene er det flest som velger seg pepperkaker og krumkaker.I undersøkelsen svarer 36 prosent at de baker pepperkaker, mens 28 prosent baker krumkaker. På tredjeplassen finner vi kokosmakroner, som bakes av 22 prosent av de spurte.Og så er det de som er så heldige at de kjenner noen som er glade i å bake.– Vi ser at krumkaker ser ut til å være den julekaken som oftest blir gitt bort i gave. En fjerdedel av de spurte i undersøkelsen sier at de får krumkaker til jul av familie eller venner, forteller Nordbø.–Det er flott at det bakes mer hjemme. Det å bake er både hyggelig og sosialt. Men det er også viktig å støtte opp om de mange dyktige bakeriene rundt om landet. For mange bakerier er jul svært viktig for årsomsetningen, og dersom folk velger å ikke benytte seg av bakerienes julekaker vil dette kunne ha store negative konsekvenser. Så kjøp gjerne julekakene hos bakeren, oppfordrer Nordbø.De som kjøper i butikk velger gjerne pepperkaker: 47 prosent av de spurte sier at de kjøper pepperkaker på bakeri eller i butikk.Smultbaksten er også noe nordmenn gjerne setter bort. Bare 11 prosent baker smultringer til jul, mens 37 prosent kjøper dem hos bakeren eller butikken.