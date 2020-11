Nordmenn stoler mest på Vinmonopolets anbefalinger

Norsk akevitt har lang tradisjon som tilbehør til julens mange måltider. Da er det heller ingen overraskelse at nesten 9 av 10 nordmenn forbinder akevitt med julemat. Men når akevittvalget skal tas, er det Vinmonopolets anbefalinger vi søker til og stoler mest på.

Foto: Arcus

Til jul drikkes det både julebrus, gløgg, vin – og ikke minst øl og akevitt. Faktisk sier 47 prosent av alle voksne i Norge at de vil ha akevitt til julematen – og sju av ti menn. Det viser en undersøkelse utført av Norstat. Da er det godt å vite at det er mye å velge i – og at vi i Norge både lager mest og best akevitt i verden. I Norge kan akevitt spores helt tilbake til 1531 da man trodde at akevitt kunne kurere all slags sykdom. I dag derimot er det julebord, tradisjon, norsk kultur og høytider folk tenker på når de hører akevitt – og ikke minst julemat. Nesten 9 av 10 nordmenn forbinder akevitt med julemat, viser undersøkelsen.

Hvilken akevitt skal man velge til julematen?

Det er et spørsmål mange stiller seg. Smaken, råd fra eksperter og medier samt vane spiller inn på valget, viser Arcus’ nye undersøkelse. Men når det kommer til hvem sine anbefalinger man stoler mest på, svarer hele 56 prosent av de spurte Vinmonopolet. Etterfulgt av Vinmonopolets gode råd, er det en selv (31 %), anbefalinger av venner (26 %), kåringer i medier (22 %) og familietradisjoner (14 %) som påvirker akevittvalget. Det er særlig Oslofolket som snur seg til Vinmonopolet for råd, hvor nesten to av tre spurte stoler mest på deres anbefalinger.

– Norge lager verdens mest anerkjente akevitter, og det er mange ulike varianter tilgjengelig på Vinmonopolet. Slik som med vin, er det forskjellige bruksområder for akevitt – noen passer best til julemat mens andre fungerer perfekt som en avec, eller i en cocktail. Det er derfor viktig å tenke gjennom hva akevitten skal brukes til. Vinmonopolet har mange dyktige fagfolk som kan gi god hjelp, slik at du får noe som passer til din stil – og den anledningen du skal nyte drikken til, sier smaksutvikler Ingrid Elisabeth Skistad i Arcus.

Norges mest solgte akevitt

– Det er ikke overraskende at akevitt assosieres med tradisjoner og julemat. Arcus har produsert 300.000 liter juleakevitt for å dekke etterspørselen. Den mest etterspurte er Gilde Juleaquavit, som det ofte går flere enn 200 000 flasker av. Både denne, Gammel Opland og nykommeren Gammel Opland Juleaquavit passer inn i de ulike anledningene i julen, sier Skistad.