Skal du til fjells i helgen?

Her er rådene fra Snøskredvarslingen i Varsom

Til helgen er det trolig mange som skal teste snøen og skiføret, særlig på Østlandet, hvor det har kommet etterlengtet snø i fjellet. Da er det viktig å være oppmerksom på at forholdene er krevende. Vær på den sikre siden og nyt snøen i skogen eller i terreng som er slakere enn 30 grader.

Skogen ser innbydende ut etter snøfallet de siste dagene. Foto: Jan E. Thorstein

Sør-Norge

Over tregrensen i Jotunheimen, Hallingdal og deler av Voss ligger det noen steder vedvarende svake lag av kantkorn under fokksnøen, over ca.1000 moh.

Det er vanskelig for skikjørere å vite hvor problemet er. Så selv om man er aldri så ivrig etter å teste ski og skiform, så krever det solid kunnskap å ferdes trygt over tregrensen nå. Der det finnes vedvarende svakt lag med kantkorn under fokksnøen vil det være lett å løse ut skred, og på de mest utsatte stedene kan skredene bli store.

– Du må være trygg på at du klarer å vurdere hva som er skredterreng og unngå disse områdene nå, så lenge du har med vedvarende svakt lag å gjøre, sier snøskredvarsler i NVE Emma Julseth Barfod, og legger til at man kan få mye fin og trygg skikjøring i skogen eller ved å unngå skredterreng.

Skredterreng er terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder.

På Vestlandet er det generelt lite snø, men i høyfjellet er det fokksnø som er skredproblemet

Nord-Norge

I Nord-Norge er det liten skredfare og lite snø for denne årstiden.

– Selv om det i utgangspunktet skal mye til for å løse ut skred i fokksnøen, må man huske på at selv små skred kan ha store konsekvenser når det er så mye oppstikkende steiner og ur som nå, sier Barfod