Reduser julestresset: Slik hjelper juleblomstene deg med å finne julefreden

Blomster er for mange en viktig del av julen. Men få er klar over hvilken positiv effekt juleblomstene har på oss i julestria.

FINN JULEROEN: Juleblomstene har en beroligende effekt på oss mennesker i julestria. Foto: Plantasjen

Når vintermørket senker seg og kulda setter inn, er det mange som liker å fylle hjemmet med levende blomster som setter litt farge på hverdagen. Skal vi tro svensk forskning, kan det også være lurt for å redusere stresset som følger med førjulstiden:

– Studier viser at inneplanter øker trivselen, gir mer glede, hjelper oss med å stresse mindre og fremmer sosialt samhold, har Patrik Grahn, professor ved Sveriges Landbruksuniversitet, tidligere uttalt til det svenske bransjemagasinet Blomsterfrämjandet.

Naturens positive effekt på hvordan vi mennesker har det, er ikke et ukjent fenomen. Grahn har forsket på sammenhengen mellom planter og helse siden midten av 1980- tallet, og avdekket at mennesker som oppholder seg i naturen blant annet opplever lavere stressnivå og økt trivsel. Nå viser det seg at selv små hager og potteplanter innendørs kan ha samme positive innvirkning på helsen.

– Forskning fra Kina og Japan har også bevist at mennesker får lavere blodtrykk og reduserte kortisolnivåer dersom de omgir seg med inneplanter, forteller Grahn til Blomsterfrämjandet.

Finn roen med julens mest populære blomster

At ulike planter og blomster hjelper oss med å senke skuldrene, er gode nyheter for tiden vi går inn i. Juleblomster har lange tradisjoner i de norske hjem, og når vi virkelig skal komme i den gode julestemninga, er det fortsatt julestjernen som troner øverst som folkets favoritt. Det viser Plantasjens årlige plantetrend-rapport.

– I de norske hjem er det få juleblomster som kan konkurrere med den klassiske røde julestjernen. Ønsker du likevel en liten modernisering, finnes både julestjernen og flere av de andre klassikerne i nye former og farger. Julestjernen kommer blant annet i oransje og lime i år, forteller Vibeke Næss, pressekontakt i Plantasjen.

Amaryllisen har gjort et lite byks på topplisten til Plantasjen, og gått forbi klassikeren svibelen.

– Populariteten varierer mellom klassikerne slik at det skjer en liten omrokkering på pallplassene, men vi ser at nordmenn fortsatt er tradisjonelle i sine valg av planter og blomster til jul. Kanskje nordmenns kjærlighet til de tradisjonsrike blomstene har noe å gjøre med at de ubevisst merker at pulsen roer seg når de er omgitt av den deilige duften av nyutsprungne svibler? spør Næss retorisk.

Mye innetid gjør planter viktig

Næss tror også at blomster vil vise seg å være enda viktigere for nordmenn denne julen:

– Årets høytid er preget av pandemien, og situasjonen er for mange en ekstra påkjenning. Da er det lurt å være oppmerksom på hvilken glede blomstene gir oss når vi tilbringer så mye tid innendørs, forteller Næss.

Det er heller ikke til å komme unna at mange opplever å føle seg stresset i den ellers så koselige juletiden. Da kan plantens beroligende effekt komme til nytte.

– Julen skal være en tid preget av glede og fornøyelse. Ved hjelp av blomster og grønne planter ønsker vi at du skal få senket skuldrene og finne julefreden, sier Næss.

Dette er de åtte mest populære juleblomstene som kan bidra til å senke julefreden: