Nå går det mot lysere tider ….

Sola har snudd og vaksine er i sikte. Får håpe at vi alle går et godt år i møte.

Foto. Jan E. Thorstein

Så ringer kirkeklokkene på sjølveste julekvelden og hele nasjonen kan puste ut, for en stakket stund.

En flaggermus var alt som skulle til. Vipps, så ble hele verden kastet ut i unntakstilstand.

Og rett før jul varslet statsministeren at vaksinering av den norske befolkningen kan starte allerede i romjula. Nyheten er så god at den er vanskelig å ta helt inn over seg. Men det vil ta tid før mange nok er vaksinert og livet, med kos og klem, konserter og restaurantbesøk, reiser og nærkontakt kan gjenopptas.