Vurder å la bilen stå om du opplever underkjølt regn i jula

Været har vekslet mye i desember og vinteren har ikke fått ordentlig tak mange steder i landet. Da øker også faren for regn som fryser til is på bakken. Det er det vanskeligste føret å kjøre bil på. – Er du usikker på å kjøre når det er ekstra glatt, vurder å la bilen stå når det er underkjølt regn, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Om du sklir på vei til bilen og den er dekket av et tynt islag, er det et tegn på at det er glatte veier. (Foto: Colourbox)

Det er utfordrende å kjøre bil når det er glatte veier, spesielt når det er underkjølt regn. Når regndråpene fryser til is med en gang de treffer bakken, blir hele veibanen dekket av et tynt islag. De samme føreforholdene er det når regn har frosset på bakken over natten. Veien blir rett og slett som en skøytebane.

– Møter du på underkjølt regn er det viktig å tilpasse farta – mer enn du tror. Jo høyere fart du har, dess vanskeligere blir det å takle bilen på glatt føre. Bremselengden øker også. Det gjelder å ta det veldig rolig. Det viktigste er å komme vel frem, ikke raskest mulig frem, råder Sødal.

Heldigvis blir mange veier saltet eller strødd når det skumle, tynne islaget legger seg. Men når underkjølt regn kommer mange steder samtidig, kan det ta litt tid før brøytemannskapene rekker over. Derfor kan det være lurt å vente litt før du drar ut, hvis du kan.

Test veigrepet ditt

Det er veldig vanskelig å se det tynne islaget på veien. Derfor er det viktig å teste veigrepet, men pass på at det ikke er biler eller fotgjengere rett i nærheten av deg. Prøv å bremse noen ganger og kjenn på motstanden i rattet. Er det lite motstand i rattet, er det glatt.

– Det er vanskelig å oppdage dette vanskelige føret før det er for sent. Skulle du miste kontrollen, husk å ha begge hendene på rattet, brems alt du kan og styr som best du kan, sier Sødal.

Ha gode vinterdekk

Hvis du absolutt må ut å kjøre under så vanskelige forhold, må du ha på gode vinterdekk. Det beste på is er piggdekk. I tillegg er det lurt å rense dekkene.

– Vi kjører stort sett på saltede veier. Da blir dekkene skitne og får dårligere feste til veien. Sprayer man på dekkrens, blir veigrepet bedre, opplyser Sødal.

Ikke glem frontruta

Frontruta blir også vanskelig å holde fri for is når det regner kaldt. Når det kalde regnet treffer en kald frontrute, vil det fryse til is og legge seg som et panser-teppe over hele ruta.

– Bruk varmeapparatet på frontruta og skru på ekstra med varme slik at regnet ikke får mulighet til å fryse, avslutter Nils Sødal i medlems- og forbrukerorganisasjonen NAF.