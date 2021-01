127 000 nordmenn har mistet bilnøklene

En ny undersøkelse viser at mange har opplevd å miste bilnøklene de siste tre årene. – Hvis hver bilnøkkel koster 5000 kroner å erstatte, blir dette flere hundre millioner kroner årlig i tapte bilnøkler, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Å miste bilnøklene kan bli kostbart, men heldigvis har mange dette inkludert i forsikringen sin. Georg Richvoldsen i Codan Forsikring oppfordrer til å sjekke dette, om uhellet først er ute. Foto: iStock

I en representativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Codan Forsikring, svarer tre prosent av befolkningen over 18 år at de har mistet bilnøklene de tre siste årene.

– Det er fort gjort å miste bilnøklene når du er på farten. Bilnøklene har utviklet seg i takt med den avanserte teknologien i nye biler, og har blitt langt mer kostbare å erstatte enn den gammeldagse nøkkelen, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Han anbefaler folk å sjekke om bilnøklene er dekket av forsikringen hvis de først mister nøkkelen.

– Mange har tap av bilnøkler dekket av forsikringen, og det er jo verdt å sjekke før du punger ut flere tusen kroner for en ny bilnøkkel, sier Richvoldsen.