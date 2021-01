Nordmenn har lite tro på utenlandstur i 2021 ….

Bare to av ti planlegger å reise til utlandet i år. Nå er reiserestriksjonene til UD utvidet til 1. mars.

Ny undersøkelse viser at nordmenn tviler på om de kommer til å reise ut av landet i 2021 Foto: Frende fforsikring

Jeg forstår at folk er skeptiske nå. Smittesituasjonen er ustabil, men vi håper og tror at vaksinene gir lys i tunnelen utover våren og sommeren, sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Undersøkelsen som er utført av Norstat for Frende Forsikring viser at 61 prosent avventer smittesituasjonen, mens 19 prosent sier at de ikke skal reise ut av landet uansett i 2021.

– Blant de som vet at de skal reise i år troner aldersgruppen 50-59 år øverst, mens det er de som er i 30-årene som er mest avventende, sier Slettemoen.

26 prosent av vestlendingene sier at de skal reise ut i år, mot bare 16 prosent i Nord-Norge.

Kan gi varige endringer

Frendeundersøkelsen har også spurt nordmenn om de kommer til å reise mindre enn før når pandemien en gang er over. Her er det bare 37 prosent som sier et klart nei.

– Seks av ti kommer til å reise mindre, eller sier at de er usikre på reiseadferden sin etter pandemien. Kvinner er også betydelig mer skeptisk enn menn til å reise like mye som før, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Så mange planlegger utenlandsreise i 2021